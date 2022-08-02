نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحج والعمرة تعطي استثناء لأبناء مجلس التعاون الخليجي وأهم تعليمات دخول المسجد الحرام في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت وزارة الحج والعمرة اليوم على القيام بالتصريح أنه تم فتح البابا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بالعديد من الأشياء داخل المملكة العربية السعودية، أهمها الحصول على تصريح الذهاب إلى العمرة، لذلك إليك الآن التفاصيل حول هذا القرار المستجد الجيد بشكل كبير للمجلس عبر الفقرات التالية.

دول مجلس التعاون الخليجي

تعد منظمة إقليمية سياسية واقتصادية وأمنية عربية، تتكون من ست دول، ويطل هذا التعاون على الخليج العربي الذي يضم أغلب مساحة شبة الجزيرة العربية، ومن هذه البلدان هي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، البحرين، قطر، الكويت.

تصريح وزارة الحج والعمرة

قام أحد ممثلي خدمة العملاء عبر التويتر بالرد على أحد المتابعين للصفحة من أحد دول التعاون الخليجي عن ما هي الطرق لإصدار تصريح لهم، وعمل على الرد وقال أنهم يمكن الحصول على التصريح من خلال الدخول على منصة اعتمرنا، والبدء على الفور في الحصول على تصريح الدخول مع بداية موسم العمرة الذي تم الإعلان مع بداية شهر محرم الجاري.

أهم تعليمات دحول المسجد الحرام

يجب على المعتمرين أن يعرفوا بعض التعليمات قبل أن يقوموا بإصدار تصريح للدخول إلى المملكة لكي يقومون بتأدية العمرة، ومن هذه التعليمات:

تأكد من سلامة الحالة الصحية، ويتم إظهار ذلك عن طريق الحالة الصحية المتواجدة في تطبيق توكلنا.

يجب أن يتم إثبات أن المتقدم لم يقم بمخالطة أي مصاب بمرض معدي أو إصابته بذات المرض.

ملحوظة يجب أن يعرف المعتمرين أنه إذا ثبت أنه إذا كان مصاب أو مخالط لأحد الأفراد المصابين سيتم العمل على إلغاء التصريح الخاص به عبر تطبيق اعتمرنا.