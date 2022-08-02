نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم أسعار أسطوانات الغاز في السعودية 2022 وفق إعلان شركة أرامكوا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار أسطوانات الغاز في السعودية 2022 يعتبر الغاز من أهم العناصر الأساسية الذي لا يمكن الاستغناء عنها في منطقة، ولهذا قامت المملكة العربية السعودية بتعديل أسعار الغاز والبنزين وهذا وفق إعلان شركة أرامكوا، ويبحث الكثير من المواطنين عن سعر الغار بعد أخر تعديل السعر في شهر يوليو، حيث انتشرت أخبار كثيرة عن سعر مرتفع للغاية، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بسعر أسطوانات الغاز.

أسعار أسطوانات الغاز في السعودية 2022

يختلف أسعار تعبئة الغاز من منطقة لأخرى داخل السعودية، حيث قامت شركة الغاز بالسعودية، بتوضيح أسعار أسطوانات الغاز، وتتمثل في الآتي:

يبلغ سعر تعبئة أسطوانة الغاز الصغيرة 50 ريال سعودي.

بينما يبلغ سعر تعبئة أسطوانة الغاز الكبيرة 60 ريال.

سعر بيع أسطوانات الغاز في المملكة العربية السعودية

اختلفت أسعار أسطوانة الغاز على حسب تواجد منظم أم لا، وعلى حسب نوع أسطوانة الغاز.

يبلغ سعر أسطوانة الغاز بالمنظم 190 ريال.

ويبلغ سعر أسطوانة الغاز في المحلات بالمملكة العربية السعودية من سعر 200 إلى 400 ريال.

يبلغ سعر أسطوانة الغاز الغازية دون تركيب المنظم 160 ريال سعودي.

أطلقت شركة الغاز في السعودية نوع جديد مصنوع من الألياف الزجاجية، يدعى وذفه.

خدمات شركة الغاز في السعودية 2022

لدى شركة الغاز السعودية الكثير من الخدمات للمواطنين، وهي:

تركيب الخزانات في منازل المقيمين.

تعبئة الغاز ونقله.

تسويق الأسطوانات الخالية.

تسويق ونقل المواد الكيميائية.

بالإضافة إلى تركيب الغاز في الشركات والبيوت.

مميزات أسطوانة الغاز وذفه

تم إطلاق نوع جديد من أسطوانات الغاز من قبل شركة الغاز السعودية، حيث تتميز بعدة مميزات منها:

لا يتم تصدأها أو تتآكل.

سهل حملها وذلك لأنها خفيفة الوزن.

تتحمل الضغط وذلك لقوتها ومتانتها.

لا تلوث البيئة إطلاقا.

يعتبر تصميمها أنيق للغاية وهي ملائمة مع كافة المنازل.

يبلغ ثمن الأسطوانة في المحلات والأسواق 390 ريال سعودي.

وفي خاتمة المقال نشير إلى أهمية أسطوانة الغاز في المنازل والمؤسسات العامة والخاصة، وتختلف أسعار أسطوانة الغاز على حسب نوعها وعلى حسب أسعارها، بالإضافة إلى أن شركة الغاز في المملكة السعودية تقدم الكثير من الخدمات المميزة للسكان.