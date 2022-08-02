“qiwa.sa”.. الكفاءات العراقية منصة قوى رسميا السماح باستقدام الكفاءات العراقية في 331 مهنة، شهدت الأيام الأخيرة الإعلان رسميا من قبل منصة قوي السعودية قرارات هامة تتضمن السماح باستقدام الكفاءات العراقية في 331 مهنة ووظيفة مختلفة، وهو القرار الذي جاء في اطار ما يهدف له مجلس التنسيق السعودي والعراقي، في اطار العمل على اتخاذ الإجراءات التي تعمل بشكل كبير على تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، وذلك من خلال القيام باستقدام الكثير من العمالة العراقية وذلك بتعاون اتحاد الغرف والمنشآت المحلية بالمملكة العربية السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل استقدام الكفاءات العراقية منصة قوى رسميا بين السعودية والعراق.

الكفاءات العراقية منصة قوى 2022

نوهت منصة قوي في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي في الفترة الماضية عن السماح باستقدام الكفاءات العراقية من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك للكثير من المعن المختلفة والتي وصل عدد المهن بها إلى 331، وقد كاس هذا القرار في اطار خطة تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والعراق ، ومن خلال بيان رسمي فقد أشارت وزارة التجارة الخارجية أنه قد تم العمل رسميا على رفع التعاون بين كل من اتحاد الغرف والمنشآت المحلية في المملكة، وقد جاءت اهم المهن التي تم الإعلان عنها على منصة قوي: على النحو التالي.

بعض المهن الاستشارية

وكذلك المهن الطبية

المهن الفيزيائية والكيميائية

بالإضافة الى العديد من المهن الهندسية

وكذلك المهن الأخصائية

تفاصيل الكفاءات العراقية من خلال منصة قوى 2022

ونجد أن منصة قوي هي منصة إلكترونية تعمل في تعزيز وتوسعة العلاقات بين المنشآت وجميع العاملين في القطاع الخاص فقط، والتي تعد من اهم المنصات الموجودة في السعودية والتي تعمل على تقديم من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لتطوير الأعمال، وقد نوه وزير التجارة والاستثمار السعودي الأستاذ ماجد القصبي في تصريح له خلال ايام الماضية بأن العلاقات السعودية العراقية قائمة على دعائم ثيرة منها العوامل الاقتصادية والتي جاءت تتضمن الكثير من العوامل والتي تتمثل فيما يلي.