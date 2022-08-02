تمويل بنك التنمية الاجتماعية 1444 بقيمة 60 ألف ريال للمساعدة في تكاليف الزواج

تمويل بنك التنمية الاجتماعية 1444، يوفر بنك التسليف والادخار قرض الزواج حيث يأتي الهدف منه مساعدة الشباب المقبلين على الزواج لتحمل تكاليف فمع غلاء المعيشة وزيادة وزيادة المصروفات والتكاليف الخاصة بتحضيرات الزواج ولوازمه أكمل بنك التسليف مجهوده المبذول في تقديم الحلول المالية ومد يد العون للشباب الراغب في الزواج والاستقرار وتكوين أسرة بتقديم ما يعرف بتمويل الزواج، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم مميزات وشروط قرض الزواج من بنك التسليف والادخار السعودي.

مميزات تمويل بنك التنمية الاجتماعية 1444 للشباب المقبل على الزواج

هناك مميزات وتيسيرات كبيرة يوفرها البنك على قرض الزواج حتي يكون متاح أمام الجميع وجاءت أهم مميزاته كالتالي:

مقدم بدون رسوم إدارية. الحد الأقصى لقيمة التمويل تصل إلى ستون ألف ريال سعودي. يسدد عن طريق أقساط شهرية يحددها البنك. فترة سداد طويلة تصل إلى 60 شهر. الإعفاء في حالة الوفاة أو حدوث العجز الكلي.

الشروط ومتطلبات الحصول على تمويل الزواج 1444

يقدم البنك هذا التمويل للرجال حاملي الجنسية السعودية والمقبلين على الزواج ويتطلب توافر الشروط التالية:

لا يزيد عمر المتقدم للحصول على التمويل عن سبعون عاماً.

يحب أن لا تزيد قيمة الدخل الشهري عن أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي.

أن يكون يمتلك سجل ائتماني سليم.

يقدم هذا التمويل للشباب المقبل على الزواج للمرة الأولى فقط.

يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من دول التعاون الخليجي.

إذا كانت الزوجة من دولة أخري يجب تقديم موافقة بالزواج من الجهة المختصة.

يجب أن يتم تقديم عقد نكاح مصدق من المحكمة وصادر بتاريخ لا يزيد عن سنتين من تاريخ التقديم.

كما يجب أن يكون لدي المتقدم حساب بنكي ورقم جوال مسجل في أبشر وهوية وطنية سارية المفعول ورقم وثيقة الزواج وتوفير جميع المستندات المطلوبة ثم يتم التقديم عبر موقع البنك من خلال النفاذ الوطني الموحد ومتابعة حالة الطلب حيث سيقوم البنك بعد دراسة طلبك بالتواصل معك لإتمام باقي الإجراءات وهذا في حالة الموافقة على طلبك وللحصول على المزيد من المعلومات يمكنك الاتصال برقم 920008002 طوال أيام الأسبوع.