نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1444 ca.gov.sa طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 57 لشهر أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1444 بعد أعلن برنامج حساب مواطن تويتر صدور نتائج الأهلية لدفعة 57 لشهر أغسطس الموافق هجريًا شهر محرم، ومن ثم وجه كافة المستفيدين بالاستعلام عن نتائج الأهلية عبر بوابة البرنامج الإلكترونية حتى يعرف إن كان من بين المستحقين لهذه الدورة أم لا بعد التعديلات الملكية الجديدة التي أضفاها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد عيد الأضحى المبارك بتخصيص دعم مالي جديد يُصرف لبرامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسهم برنامج حساب مواطن، بالإضافة إلى فتح أبواب التسجيل مجددًا لأي مستفيد جديد تتوفر فيه شروط استحقاق الحصول على الراتب من الدولة، ومن ثم سوف نستعرض طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب والآرملة والمتزوجة والأفراد.

حساب المواطن الجديد

وجه خادم الحرمين الشريفين منذ قرابة الشهر قرارًا ملكيًا جديدًا في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي للبلاد وتحسين مستوى دخل الفرد، حيث أمر سيادته بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن من جديد وفقًا للمعايير المعلن عنها مسبقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المشرفة على البرنامج، بالإضافة إلى مد حساب مواطن بقيمة مالية تبلغ 8 مليار ريال سعودي، وجاء ذلك تنفيذًا للتقارير التي أرسلها ولي العهد الآمير محمد بن سلمان لمساندة المواطنين والمواطنات في مواجهة ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء تأثرًا بالركود الاقتصاد العالمي.

استعلام عن حالة الأهلية في برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن تويتر عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 57 لشهر محرم الهجري الموافق الثاني من أغسطس، ودعت المستفيدين إلى ضروري اطلاعهم على نتيجة الاستحقاق لراتب البرنامج، ومن ثم نوهت إلى أن التقديم على اعتراض حساب المواطن يبدأ من اليوم ولمدة ثلاثة أشهر من بعدها يتم الإيقاف.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 57 (شهر أغسطس 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/g9NmGd5nv3 — حساب المواطن (@citizenaccount) صدرت نتائج الأهلية للدورة 57 (شهر أغسطس 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/g9NmGd5nv3 — حساب المواطن (@citizenaccount) August 2, 2022

استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1444

يمكن الاستعلام عن حساب المواطن لمستفيدي الضمان برقم الهويه الوطنيه من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية .

. ثم النقر على خيار خدمة الإستعلام.

ادخل رقم هويتك الوطنية بشكل صحيح.

ثم ادخل الرمز المرئي أمامك على الشاشة.

وفي النهاية اضغط على أيقونة استعلام.

ستظهر بياناتك تفصيليًا على نافذة جديدة بالمنصة.