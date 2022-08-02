نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب وطالبات بجامعات الرياض الكليات التقنية والحكومية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عاجل إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات لكافة الجامعات الحكومية والكليات التقنية . بالرياض تلك الخاصة في نتائج القبول الموحد كفرز أول عبر لجنة القبول الموحد كما أشارت لجنة القبول الموحد . إلي أن هذا اليوم هو اليوم المقرر للتصريح عن نتائج القبول الموحد الرياض وتم التصريح بذلك . علي موقع بوابة القبول الموحد كذلك بجانب أن لجنة القبول الموحد أشارت إلي أن يوم الخميس القادم هو اليوم . الأخير المحدد في نتائج القبول الموحد بجامعات الرياض . لتقديم التأكيد أو إلغاء القبول الموحد . ويتم عمل ذلك يوم الخميس حتي الساعة الثانية عشر ظهراً . وفيما يخص تفاصيل نتائج القبول الموحد نتعرف عليها عبر السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” القادمة .
عاجل إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب والكليات المشمولة في الإعلان
جاء في خبر عاجل إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب التصريح عن الكليات المشمولة في القبول الموحد بالرياض . وهي جامعات كلاً من الأمام محمد بن سعود ، بجانب جامعة الملك سعود . كما كانت نتائج القبول الموحد بجامعات الرياض لكلية الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية . كذلك بجانب كلية الأمير سطام بن عبد العزيز و القبول الموحد في جامعة شقراء وجامعة المجمعة . كما شملت الكليات التقنية تلك الجامعات في منطقة الرياض بالسعودية . أما عن الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن نتائج القبول الموحد عبر بوابة القبول الموحد الرسمية . ذلك ما سنعرضه خلال سطور “مقال موقع ثقفني” القادمة .
عاجل إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب وخطوات الاستعلام عن القبول الموحد
إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب والخطوات الخاصة به عبر بوابة القبول الموحد الإلكترونية يتم كالآتي :-
- يتم تسجيل الدخول علي موقع بوابة القبول الموحد الإلكترونية بحسب الطالبة .
- كما يتم تسجيل الدخول علي موقع بوابة القبول الموحد كطالب .
- بعد الخطوة السابقة يجب اختيار قائمة “تقديم سابق” .
- كذلك من الضروري في نتائج القبول الموحد يتم الاطلاع علي تفاصيل النتيجة عبر القائمة المذكورة .
- بعد معرفة تفاصيل نتائج القبول الموحد بجامعات الرياض يتم التأكيد بالضغط علي كلمة “قبول” .
- أما عن شروط القبول في الكليات التقنية والكليات الحكومية بالرياض نعرض تفاصيلها في السطور القادمة “بموقع ثقفني” .
إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب وشروط القبول في الكليات التقنية
- يجب أن تكون الطالبة ويكون الطالب حصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
- كما أن شروط القبول الموحد أن تكون الشهادة مدتها خمس سنوات .
- كذلك من الضروري أن يجتاز كافة الطلاب والطالبات القدرات الخاصة في القبول الموحد .
- بجانب أجتياز كافة الاختبارات التحصيلية المحددة .
- كما يجب أن تتوافق المؤهلات التي حصل عليها الطالب مع الكليات التقنية التي يرغب بها .
- أن يكون الطالب والطالبة لائقين صحياً ولا يقل عمرهما عن 25 عاماً .
- تمتع كافة الطلاب بحسن السير والسلوك وذلك ما جاء ضمن شروط خبر عاجل إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب .
- وفي السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي تصريحات القبول الموحد .
موجز #التدريب_التقني في أسبوع. pic.twitter.com/eobdHpZRNa
— التدريب التقني (@tvtcweb)
موجز #التدريب_التقني في أسبوع. pic.twitter.com/eobdHpZRNa— التدريب التقني (@tvtcweb) July 24, 2022
بعض ما جاء من تصريحات القبول الموحد في الكليات التقنية
نتائج القبول الموحد جاء ضمن تفاصيلها بتحديد اليوم الأخير سيكون يوم 7 من شهر أغسطس الجاري الخاص في . نتائج القبول الموحد للفرز الأخير كما أشارت لجنة القبول الموحد بأن أي طلب يتم تقديمه . بعد نتائج القبول الموحد للفرز الأخير واليوم المشار أليه لن ينظر أليه . ونوهت علي أن كافة الطلاب والطالبات المقبولين في نتائج القبول الموحد بجامعات الرياض عليهم تأكيد . قبول أو إلغاء طلبهم في اليوم المحدد حتي الساعة الثانية عشر ظهراً . أما عن الجدول الزمني الخاص في نتائج القبول الموحد نعرض تفاصيله في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
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