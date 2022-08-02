حجز موعد في الشرطة إلكترونيًا بمنصة أبشر absher

حجز موعد في الشرطة، حيث تعد خدمة حجز مواعيد بالشرطة في منصة أبشر من الخدمات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السعودية التي يتم توفيرها بالمنصة لجميع المستفيدين، حيث تقدم المنصة عدد هائل من الخدمات الإلكترونية سواء خدمات خاصة بالاستعلامات أو معاملات شخصية، وتعد هذه الخدمة من الخدمات التي تعمل على ترتيب وتنظيم الدخول الخاص بالمراجعين لجميع الخدمات الحكومية وهو ما يعمل علي توفير الوقت والجهد لجميع الأفراد في المملكة، ويتم حجز الخدمة من خلال بعض الخطوات الإلكترونية لجميع المستفيدين، وسوف نوضح لكم طريقة حجز موعد في الشرطة.

حجز موعد في الشرطة

بإمكان جميع الأفراد أن يقوموا باستخدام نظام أبشر الإلكتروني من أجل حجز المواعيد للأفراد، أو عن طريق تطبيق أبشر الإلكتروني، ويتم الحجز عبر تنفيذ الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية: منصة أبشر.

الدخول عبر منصة أفراد.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

يجب أن يتم تحديد الاختيار علي قسم الخدمات بالصفحة الرئيسية.

اختيار خدمة المواعيد.

تحديد النقر علي مواعيد الشرطة.

الضغط على تبويب (خدمة حجز موعد جديد).

تحديد قسم الشرطة الأقرب لكل وما هو مطلوب من أجل أداء الخدمة.

تحديد المعاملة المطلوب أن يتم القيام بها من جانب كل مستفيد.

تحديد الموعد من بين المواعيد المتوفرة في المنصة.

النقر علي تأكيد الموعد.

ثم الاحتفاظ بالتذكرة الخاصة بالموعد.

وأخيراً يتم الذهاب إلى مركز الشرطة في الموعد الذي تم حجزه.

حجز موعد لخدمات شرطية أخري

مديرية الأمن العام قد كشفت عن توافر عدد آخر من خدمات منصة أبشر التي توفرها مراكز الشرطة والتي يجب أن يتم حجز موعد لها من أجل إنهاء هذه المعاملات التي تخص كل شخص بمركز الشرطة، ومن هذه الخدمات ما يلي: