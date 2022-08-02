نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن موعد صرف الدفعة 57 بالمملكة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن معرفة صرف الدفعة 57 يترقب الآن المواطنون المستفيدون من حساب المواطن موعد صرف الدفعة الجديدة في المملكة العربية السعودية ؛ وهي الدفعة 57 والتي سيتم صرفها خلال أيام وذلك بعد تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بحساب المواطن ويعتبر هذا البرنامج إحدي برامج الحماية الاجتماعية التي فرضها المسؤولين بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال توفير الدعم المادي؛ والنقدي مباشرة للمستفيدين المستحقين ويبلغ عدد المستفيدون من هذا البرنامج لمعايير الإستحقاق وفقاً لدفعة 56 التي أودعت في يوليو الماضي حوالي 10,2ملايين مستفيد؛ وفي دفعة يوليو 2022 زاد عدد المستفيدون إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة.

وتعد خدمات برنامج حساب المواطن السعودي من الخدمات الهامة للغاية في المملكة العربية السعودية، ويبحث العديد من المواطنين مستفيدي برنامج حساب المواطن عن توقيت صرف الدفعة الجديدة الدفعة السابعة والخمسون من البرنامج والتي تكون في العاشر من شهر أغسطس لعام 2022.

حساب المواطن معرفة صرف الدفعة 57

تضمن حساب المواطن مجموعة من الشروط؛ حيث يجب لحاملي هذا الحساب أن يكون صاحب جنسية سعودية وكذلك حاملي بطاقات التنقل؛ ويمكن للشخص الذي بلغ سن 18 عامآ أن يتقدم علي هذه المبادرة بشرط أن يكون لديه منزل منفصل؛ أيضآ أن يكون الشخص المتقدم يستقر دائمآ داخل المملكة بحيث لا يقضي أكثر من 90 يوم بخارجها ؛أن لا يكون المواطن خاضع لأي دار من ديور الإيواء الحكومية؛ أو السجون؛ وتوافق بيانات الشخص المتقدم مع البيانات الخاضعة للجهات للموافقة علي الطلب من أهم الشروط أن يكون الدخل الشهري له بالإضافة إلي الدخل الشهري للتابعين أن يقل عن الحد الذي وضعته الحكومة لمن هو مؤهل للقبول في حساب المواطن.

التسجيل علي حساب المواطن الجديد

الجدير بالذكر وأنه يمكن للأشخاص التقديم عبر الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن وذلك عن طريق : يقوم المستخدم بإنشاء حساب إلكتروني جديد؛ وإدخال البيانات المطلوبه وعند القبول علي الموقع سيتم إستقبال رسالة علي الجوال مزودة بكلمة سر لتأكيد التسجيل؛ يقوم بعد ذلك بإتمام بعض العمليات المطلوبة من خلال تسجيل وإكتمال بعض البيانات المطلوبة.

موعد صرف الدفعة 57 حساب المواطن

أشار بعض الجهات المختصة بأنه سيتم الصرف الراتب في اليوم العاشر من أغسطس حيث يتم مراجعة الطلبات المتقدمة لمراجعة مدي أهلية المتقدمين للحصول علي الراتب؛ وسيتم الصرف في اسرع وقت بسبب حاجة الأشخاص للمال لسد بعض احتياجاتهم الأساسية؛ و في حال القبول يتم عرض الإسم الخاص بالمستفيد عند الإستعلام، وإلأي هنا قد عرضنا إليكم التفاصيل الكاملة لصرف الدفعة 57.