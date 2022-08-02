نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم اعتراض على الأهلية حساب المواطن وكم تستغرق مدة دراسة الأهلية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم تقديم اعتراض على الأهلية حساب المواطن وذلك بعد أن تم الإعلان منذ قليل عن نتائج الأهلية الخاصة بالدورة 57 والتي من المقرر أن يتم صرفها للمستخدمين يوم العاشر من أغسطس الجاري، وكانت المفاجأة عدم أهلية العديد من المتقدمين في الدورة الحالية، وذلك للعديد من الأسباب التي يجعلها البرنامج معايير لتقييم أهلية المتقدمين للاستفادة من مخصصات برنامج حساب المواطن، وخاصة في ظل الزيادة التي أقرها جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وهو الأمر الذي دفع المواطنين المتقدمين الين تم رفض أهليتهم للبحث عن طريقة تقديم اعتراض على نتائج الأهلية الخاصة بالدورة 57 في حساب المواطن.

تقديم اعتراض على الأهلية حساب المواطن

ويمكنلجميع المتقدمين للبرنامج الذين لم تقبل أهليتهم في الدورة 57 دورة أغسطس 2022 التقديم باعتراض على نتائج الأهلية عبر الخطوات التالية:

الدخول على رابط بوابة حساب المواطن Ca.gov.sa.

اختيار الأيقونة الخاصة بدراسة الأهلية.

التأكد من حالة الأهلية غير مؤهل.

معرفة كود الخطأ في الأهلية ولماذا تم رفض الأهلية.

اختيار أيقونة الاعتراض على الأهلية.

إرفاق المستندات التي تثبت أهلية المتقدم.

تقديم طلب الاعتراض.

يمكنك تقديم اعتراض على حالة الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من خلال الرابطhttps://t.co/u8K0etss7W pic.twitter.com/HzVSpw9Ym3 — حساب المواطن (@citizenaccount) يمكنك تقديم اعتراض على حالة الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من خلال الرابطhttps://t.co/u8K0etss7W pic.twitter.com/HzVSpw9Ym3 — حساب المواطن (@citizenaccount) August 2, 2022

كم مدة دراسة الأهلية والبت في طلب الاعتراض؟

وأوضح البرنامج أنه يمكن للمتقدمين الجدد الذين تقدموا بأوراقهم للاستفادة من البرنامج قبل يوم 16 من يوليو 2022 الماضي وظهرت نتيجة الأهلية غير مؤهل تقديم اعتراض على عدم الأهلية في مدة أقصاها تسعين يوما من اليوم الذي ظهرت فيه نتيجة الأهلية غير مؤهل، وبعد تقديم الطلب يتم دراسة حال الأهلية في مدة من 15 إلى 45 يوما من تاريخ إرسال طلب الاعتراض على نتائج الأهلية، وفي حال كان المتقدم مستحقا للدعم المادي المقدم من البرنامج، يتم صرف المبالغ المتأخرة للمستحقين في الشهر الجديد.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن حالة الأهلية الخاصة بهم عن طريق الخطوات الآتية: