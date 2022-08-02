نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كيف احل مشكلة” حساب المواطن مؤهل ولم ينزل شي ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على كيفية التعامل مع مشكلة حساب المواطن مؤهل ولم ينزل شي، حيث زاد البحث من قبل السادة المستفيدين في نظام الضمان الاجتماعي هذا الشهر عن الأهلية، ومع نزول أهلية الدعم الشهري في برنامج الحساب يواجه المواطنين العديد من المشاكل في الدفعة، والتي سنتعرف عليها في هذا المقال، ونتعرف معكم على طريقة حل هذه المشكلة واسترجاع حقوقكم، ومن ضمن هذه المشاكل هو عدم الأهلية للحصول على الدعم، نزول الدعم ناقص، مشكلة عدم وجود مبلغ أصلا لدى المؤهلين، فتابعوا معنا على حل تلك المشاكل في دعم حساب المواطن، والتفاصيل الأخرى التي تبغونها في موقع ثقفني.

التحقق من اهلية حساب المواطن

ويتبقى ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتائج اهلية برنامج حساب المواطن الخاص بالدفعة 57 المقرر صرفها بيوم 10 أغسطس 2022 القادم، حيث زاد البحث بين أكثر المستفيدين والمسجلين حديثا في حساب مواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عنها، وستظهر في خلال أي لحظة في الفترة الحالية، وهذا اذا لم تظهر بالفعل اثناء قراءتك للمقال، ويمكنك التأكد من نزولها والاستعلام عنها عبر الآتي:

اذهب إلى موقع الاستعلام في البرنامج حساب المواطن عبر الرابط الرسمي ca.gov.sa .

. اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

أدخل رقم الهوية الخاصة بالسيد المستفيد الرئيسي يكون الحساب باسمه، ثم ادخل كلمة المرور.

في حالة اذا كنت تريد الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد وتوفير وقت، اضغط عليه.

ثم بعدها ستظهر لك الدفعات المالية.

سيظهر لك آخر شهر (أغسطس 2022، محرم عام 1444 هـ).

تأتي الحالة كما يلي (الطلب قيد الدراسة لحساب المواطن، مؤهل، غير مؤهل).

واذا وجدت مؤهل ستجد إلى جانبه الدخل الذي يتم عمل إيداع به في حسابك بنكي في اليوم العاشر الميلادي القادم.

حساب المواطن مؤهل ولم ينزل شي

وتعتبر هذه المشكلة من أحد المشاكل الشائعة، أو كما يشاع تسميتها ب “دفعة صفرية”، حيث يظهر لك مؤهل والدفعة صفر أو المبلغ ناقص، أو يظهر لك غير مؤهل وانت مستحق، ونتابع معكم حل هاتين المشكلتين التي تواجه أغلب اصحاب المشكلات في حساب المواطن، ويندر أن تخرج عنهما، فتابع الخطوات التالية:

يقوم الشخص بالدخول إلى حسابه عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن كما شرحنا بالفقرة الماضية.

بعدها في الصفحة الرئيسية اضغط على الدفعات.

تجد الدفعة رقم الدفعة الخاصة بهذا الشهر، والمبلغ، وحالة الأهلية، وعدد المؤهلين، وسبب الرفض (اذا ظهر غير مؤهل).

اضغط على تقديم اعتراض.

اختر نزع الاعتراض (دفعة ناقصة أو صفر).

ثم اضغط على إرسال.

في حالة اذا كان سبب رفض الأهلية الخاص بك بسبب عدم تحديث البيانات، فقد شرحنا لكم كيفية عمل ذلك في موقعكم ثقفني.

وسيصل لك رد خدمة العملاء عبر رسالة في خلال أيام على الأغلب، وفي حالة اذا كنت مستحقين يتم تعويضكم.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

وفي حالة اذا كنت تريد معرفة ما المبلغ المفترض أن تأتي الدفعة مساوية له تقريبا، واذا نقص بشكل ملحوظ تقدم عليها اعتراض، فيمكنك عمل ذلك عبر الحاسبة التقديرية لحساب المواطن السعودي، حيث تتيح هذه الخدمة في موقع تابع لها، ويمكنك المعرفة عبر هذه الخطوات: