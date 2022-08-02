نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل بنك الادخار في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل بنك الادخار في السعودية، فنظرًا لكثرة البنوك السعودية والتي توفر خدمات الادخار والتوفير للمواطنين والمقيمين، فيتواجد في المملكة ما يقرب من 50 بنك مرخص من قبل البنك المركزي السعودي ساما، منهم 13 مصرف محلي و17 بنك أجنبي وتمتلك البنوك فروعًا متعددة في أنحاء المملكة وسوف نستعرض بالسطور المُقبلة أفضل بنك الادخار في السعودية.

أفضل بنك الادخار في السعودية

يوجد مجموعة من البنوك التي توفر صناديق الادخار في السعودية ومعتمدين من قبل مؤسسة النقد السعودية على النحو الآتي:

حساب الادخار في بنك الراجحي

يعتبر حساب الادخار في الراجحي من الحسابات المميزة يمكن الاستثمار في الأسهم وشراء سبائك الذهب وشراء أسهم الشركات المعروضة للتداول في سوق تداول ومن مميزاته أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويساعد على الاستثمار في صناديق الاستثمار، وعائد الاستثمار السنوي المتوقع هو 5%، وأيضًا سهولة التداول في باقات الراجحي المتنوعة التالية:

الباقة الفضية: اشتراك شهري 300 ريال مبلغ الحماية 50000 وبعد 15 سنة من الادخار يكون لديك 71974.

الباقة الذهبية: اشتراك شهري 500 ريال مبلغ الحماية 90000 وبعد 15 سنة من الادخار يكون لديك 119632.

الباقة البلاتينية : اشتراك شهري 1000 ريال مبلغ الحماية 125000 وبعد 15 سنة من الادخار يكون لديك 241556.

باقة النخبة: اشتراك شهري 3200 ريال مبلغ الحماية 400000 وبعد 15 سنة من الادخار يكون لديك 772978.

حساب الادخار والاستثمار في بنك سامبا

يقدم بنك سامبا مجموعة فريدة من برامج الادخار السهلة وتقدم نمطين من حسابات الادخار على النحو الآتي:

حساب ثمارات: هو عبارة عن حساب توفير لأحد أفراد الأسرة يمكن الحصول على أرباح ربع سنوية إن كان مبلغ الادخار 15000 ريال سعودي.

برنامج سامبا الادخار للموظفين: يتم اقتطاع جزء من الراتب الخاص بالموظف وتحويله إلى أحد أنواع الاستثمارات التي تقدمها سامبا.

حساب الادخار في بنك الرياض

يوفر بنك الرياض إمكانية فتح حسابات استثمار والحصول على عائد تنافسي مميز للادخار ومن مميزاته أنه لا يحتاج إلى حد أدنى للإيداع، ويمكن لصاحب الحساب التحويل المالي والإيداع بسهولة، العائد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يصل نسبته إلى 0.30% عند ادخار 20 ألف ريال.

البنك العربي الوطني

يقبل الإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، حيث يتميز حساب توفير البنك العربي الوطني بأنه يستخرج لك كشف حساب كل 6 أشهر، ولا يوجد أي رسوم شهرية للمعاملات المالية، ولا يوجد حد أدنى لسحب الرصيد، ويتميز بوجود حساب ادخار للأطفال تحت سن الثامنة عشر.