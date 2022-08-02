نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل “حساب المواطن غير مؤهل” طريقة الاعتراض على الأهلية بنجاح 1444 وموعد الرد على اعتراضك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الآن رسميًا الاعلان عن أهلية شهر اغسطس في برنامج حساب المواطن ويُمكنك تقديم اعتراض حساب المواطن في حال ظهور حساب المواطن غير مؤهل لمن يرغب في تقديم طلب استفادة من البرنامج الذي يستهدف الفئات الغير قادرة على توفير احتياجاتها من أجل حياة كريمة وآمنة، إذ يسعى برنامج حساب المواطن إلى تحقيق أقصى سبل العدالة الاجتماعية لدعم المواطنين المستحقين للإعانات والمساعدات بشكل كامل مع أن يقوم كل مواطن سعودي بتقديم طلب اعتراض حساب المواطن من خلال منصة الموقع الإلكتروني الخاص.

حساب المواطن غير مؤهل اعتراض حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن أن كل مواطن يمكنه تقديم طلب اعتراض في حال وجود أي سبب يتعلق بالأهلية بمجرد اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة حساب المواطن السعودي.

ثم إدخال المعلومات الخاصة بالشخص صاحب الطلب وهي: اسم الشخص المستخدم. كلمة المرور. رقم التحقق المرئي.

يتم النقر فوق أيقونة “دراسة الأهلية” من الواجهة.

ثم الضغط على زر “أسباب عدم الأهلية”.

الاطلاع على التنبيه المقدم من الموقع.

ثم الضغط على أيقونة “تقديم اعتراض”.

تحديد نوع الطلب الذي سيتم إرساله من القائمة.

إدخال البيانات الخاصة بعملية الطلب.

ثم النقر فوق أيقونة “عرض الملف”.

اختيار المرفق من داخل ذاكرة التخزين.

ثم النقر فوق زر “رفع الملفات” بمجرد انتهاء الخطوات.

يمكنك تقديم اعتراض على حالة الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من خلال الرابطhttps://t.co/u8K0etss7W pic.twitter.com/HzVSpw9Ym3 — حساب المواطن (@citizenaccount) يمكنك تقديم اعتراض على حالة الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من خلال الرابطhttps://t.co/u8K0etss7W pic.twitter.com/HzVSpw9Ym3 — حساب المواطن (@citizenaccount) August 2, 2022

كيفية التعرف على الأهلية في حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن السعودي إمكانية التعرف على أهلية المستخدم في حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية من خلال اتباع ما يلي:

يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص لحساب المواطن.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

الضغط على زر “دراسة الأهلية”.

ستظهر نافذة جديدة تحتوي على بيانات الأهلية في حساب المواطن وكافةً المعلومات الخاصة بالمستفيد.

طرق التواصل مع برنامج حساب المواطن

وفقًا لبرنامج حساب المواطن فقد تم تحديد طرق يسهل من خلالها التواصل عبر الموقع الرسمي للبرنامج لمن يرغب في الحصول على أي تفاصيل أو للاستفسار أو الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن وغيرها من الخدمات المميزة للبرنامج من خلال ما يلي:

ما هي مدة الرد على اعتراض حساب المواطن

صرّحت الجهات المختصة ببرنامج حساب المواطن بأن مدة الرد على اعتراض حساب المواطن في المملكة العربية السعودية يتراوح بين 1-3 أشهر كحد أقصى، منذ بداية قبول طلب الاعتراض حتى يتم صرف مبلغ الدعم للمواطن المستحق بأثر رجعي بعد قبول الطلب عن الفترة التي انتظرها المستفيد دون إعانة أو دعم وهي 5 أشهر دون تجاوز لهذه المدة.