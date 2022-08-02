نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي والتخصصات المتاحة في المقال التالي
يمكن لجميع الطلاب الان معرفة شروط التقديم في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي والتخصصات المتاحة وذلك بعدما اعلنت وزارة الدفاع الجوي بالسعودية عن فتح باب التقديم في الكلية لجميع الطلاب الذين يرغبون في ان يصبحوا جزء من جنود الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية، ولكن هناك العديد من الشروط التي وضعتها وزارة الدفاع وايضا يمكنك الاطلاع علي كافة التخصصات المتاحة من خلال هذا المقال.
شروط التقديم في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي
كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي واحدة من الكليات القمة والمتميزة بالمملكة العربية السعودية والتي تاسست لاول مرة في 30 مايو عام 1998 ومقرها الرئيسي في مدينة الطائف وتشهد الكلية بشكل سنوي اقبال عدد كبير من الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالكلية وان يصبحوا ضمن الدفاع الجوي السعودي ومن الشروط الاساسية للقبول في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي هي كالتالي:
- ان يكون الطالب المتقدم للكلية يحمل سعودي الجنسية ولا يحمل جواز سفر اخر.
- ان يكون الطالب المتقدم خريج العام الحالي وليس اعوام ماضية.
- ان يكون مجموع الطالب المتقدم في الثانوية لا يقل عن 80% ونسبة تحصيل الطالب لا تقل عن 60%.
- ان يكون عمر المتقدم ما بين 17 الي 22 سنة.
تخصصات كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي
هناك مجموعة مميزة من التخصصات المتاحة في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي وهي كالتالي:
- أنظمة الدفاع الجوي.
- الدراسات العلمية الأكاديمية.
- الآداب والتدريبات العسكرية.
- التطبيقات العلمية والدراسات الفنية.
- الدراسات المدنية.
خطوات التقديم في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي
- في البداية قم بالدخول الي موقع بوابة القبول الموحد من خلال شبكة الانترنت.
- قم بتسجيل الدخول الي حسابك الشخصي علي الموقع وذلك من خلال كتابة رقم المرور واسم المستخدم.
- اذا لم يكن لديك حساب شخصي علي الموقع يمكنك انشاء حساب جديد.
- بعد الدخول ستجد العديد من الخيارات توجة الي خانة “التقديم في الكليات العسكرية” وهي المتعلقة بطلاب الثانوية العامة.
- ستجد نموذج فارغ بة خانات قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك ورفع جميع الوثائق والمستندات.
- بعد ذلك قم بالموافقة علي الشروط والاحكام وراجع كافة البيانات الخاص بك.
- قم بتاكيد الطلب وانتظر قبول الطلب وعند الرد يتم التواصل علي الرقم الشخصي او من خلال رسالة نصية.
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