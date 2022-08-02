يمكن لجميع الطلاب الان معرفة شروط التقديم في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي والتخصصات المتاحة وذلك بعدما اعلنت وزارة الدفاع الجوي بالسعودية عن فتح باب التقديم في الكلية لجميع الطلاب الذين يرغبون في ان يصبحوا جزء من جنود الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية، ولكن هناك العديد من الشروط التي وضعتها وزارة الدفاع وايضا يمكنك الاطلاع علي كافة التخصصات المتاحة من خلال هذا المقال.

شروط التقديم في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي

كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي واحدة من الكليات القمة والمتميزة بالمملكة العربية السعودية والتي تاسست لاول مرة في 30 مايو عام 1998 ومقرها الرئيسي في مدينة الطائف وتشهد الكلية بشكل سنوي اقبال عدد كبير من الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالكلية وان يصبحوا ضمن الدفاع الجوي السعودي ومن الشروط الاساسية للقبول في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي هي كالتالي:

ان يكون الطالب المتقدم للكلية يحمل سعودي الجنسية ولا يحمل جواز سفر اخر.

ان يكون الطالب المتقدم خريج العام الحالي وليس اعوام ماضية.

ان يكون مجموع الطالب المتقدم في الثانوية لا يقل عن 80% ونسبة تحصيل الطالب لا تقل عن 60%.

ان يكون عمر المتقدم ما بين 17 الي 22 سنة.

تخصصات كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي

هناك مجموعة مميزة من التخصصات المتاحة في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي وهي كالتالي:

أنظمة الدفاع الجوي.

الدراسات العلمية الأكاديمية.

الآداب والتدريبات العسكرية.

التطبيقات العلمية والدراسات الفنية.

الدراسات المدنية.

خطوات التقديم في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي