تمويل 60 ألف ريال أون لاين للنساء والمطلقات والأرامل بدون كفيل

تمويل للنساء الأرامل والمطلقات بنك التنمية، يعتبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من أفضل البنوك التي يمكن التعامل معها، حيث يقدم الدعم للعديد من السيدات المطلقات والأرامل هناك، ويصرف البنك هذا التمويل لمساندتهم في مصاريف المعيشة، لتوفير حياة كريمة لهم، كما أنه لابد من توفير بعض الأوراق التي يتم تقديمها حتى يتم الحصول على مبلغ القرض من بنك التنمية الاجتماعية، سنتحدث عن كافة التفاصيل من خلال المقال التالي.

تمويل للنساء الأرامل والمطلقات بنك التنمية

فرض بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط الواجب توافرها حتى يتم الموافقة على مبلغ القرض التي تم التقديم عليه، وهي كالآتي:

لابد أن يكون صافي الدخل للأرملة أو المطلقة لا يزيد عن 8000 ريال سعودي.

ويجب أن يتراوح عمر السيدة ما بين 25 عام و55 عام لا يزيد عن ذلك، ولا يقل عن ذلك.

ولابد ألا يزيد عمر الكفيل المتقدم على صرف المبلغ عن 55 عام.

ما هي الأوراق المطلوبة لصرف القرض

هناك بعض الأوراق التي يجب أن توفرها السيدة، حتى تتمكن من صرف مبلغ القرض بدون أي عواقب وهي:

لابد من تقديم العنوان التي تقيم فيه السيدة في المملكة العربية السعودية، وأيضاً صورة من رقم الآبيان الخاص بالسيدة. ولابد من تسجيل رقم الهاتف في أبشر قبل التقدم على صرف التمويل.

كيفية التقديم على قرض كنف