نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 60 ألف ريال أون لاين للنساء والمطلقات والأرامل بدون كفيل في المقال التالي
تمويل للنساء الأرامل والمطلقات بنك التنمية، يعتبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من أفضل البنوك التي يمكن التعامل معها، حيث يقدم الدعم للعديد من السيدات المطلقات والأرامل هناك، ويصرف البنك هذا التمويل لمساندتهم في مصاريف المعيشة، لتوفير حياة كريمة لهم، كما أنه لابد من توفير بعض الأوراق التي يتم تقديمها حتى يتم الحصول على مبلغ القرض من بنك التنمية الاجتماعية، سنتحدث عن كافة التفاصيل من خلال المقال التالي.
تمويل للنساء الأرامل والمطلقات بنك التنمية
فرض بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط الواجب توافرها حتى يتم الموافقة على مبلغ القرض التي تم التقديم عليه، وهي كالآتي:
- لابد أن يكون صافي الدخل للأرملة أو المطلقة لا يزيد عن 8000 ريال سعودي.
- ويجب أن يتراوح عمر السيدة ما بين 25 عام و55 عام لا يزيد عن ذلك، ولا يقل عن ذلك.
- ولابد ألا يزيد عمر الكفيل المتقدم على صرف المبلغ عن 55 عام.
ما هي الأوراق المطلوبة لصرف القرض
هناك بعض الأوراق التي يجب أن توفرها السيدة، حتى تتمكن من صرف مبلغ القرض بدون أي عواقب وهي:
- لابد من تقديم العنوان التي تقيم فيه السيدة في المملكة العربية السعودية، وأيضاً صورة من رقم الآبيان الخاص بالسيدة.
- ولابد من تسجيل رقم الهاتف في أبشر قبل التقدم على صرف التمويل.
كيفية التقديم على قرض كنف
- كل ما عليك هو الدخول إلي الموقع الرسمي، الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.
- ثم يتم اختيار من القائمة الرئيسية قسم منتجاتنا، بعد ذلك يتم الضغط على منتجات الأفراد، ثم التمويل الاجتماعي.
- ثم يتم التقدم لملئ البيانات في استمارة التسجيل التي تطرحها البنك، ولابد من تسجيل جميع البيانات بطريقة صحيحة وهي الاسم، ورقم الهاتف، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد، وباقي البيانات التي يطلبها الموقع.
- ثم يتم التأكد من أن جميع البيانات التي تم تسجيلها صحيحة، ثم يتم تحديد موعد لمراجعة جميع البيانات من خلال البنك.
- بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة يتم الضغط على تسجيل، بعد الموافقة يتم تحويل مبلغ القرض على الحساب البنكي الخاص بالسيدة.
- ثم يتم الاتفاق مع البنك عن طريقة السداد، سواء كانت من خصم الراتب أو غير ذلك.
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