خطوات التسجيل في حساب المواطن 1444 وأهم الشروط اللازمة للتسجيل

التسجيل في حساب المواطن أعلنت الجهات المعنية في المملكة عن فتح باب التسجيل في حساب المواطن تبعاً للتعديلات الجديدة التي تمت الإشارة إليها مؤخراً، والتي أتت على خلفية ما أوصى به الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص مبلغ ثمانية مليارات ريال إضافية على سبيل الدعم للمستفيدين من البرنامج، وذلك وفق عدد من الضوابط والمتطلبات المعلن عنه مسبقاً، وهو الأمر الذي سوف نشير إليه باستفاضة في السطور القادمة.

القرارات المتعلقة ببرنامج حساب المواطن

أعلن المسؤولين عن برنامج حساب المواطن على مواقع البرنامج الرسمية عدد من القرارات الهامة، ومنها:

بدأ إيداع الدفعة الـ 56 من المستفيدين والذين اكتملت طلباتهم يوم الأربعاء 6 يوليو 2022م، ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي الذي تمت الإشارة إليه. القرار الملكي الخاص بالموافقة على تخصيص دعم مالي يبلغ 20 مليار ريال لمواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار العالمية، على أن يتم تخصيص مبلغ 10.4 مليار ريال لدعم كلا من مستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، بالإضافة إلى مستفيدي برنامج حساب المواطن. يعمل برنامج حساب المواطن في المملكة على مد يد العون للأسر السعودية، وذلك لمواجهة الآثار المباشرة والغير مباشرة الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية في البلد وغيرها من الآثار.

المبادئ التوجيهية الخاصة ببرنامج حساب المواطن

يحرص برنامج حساب المواطن على القيام بالمهام الخاصة به، وهي:

توفير الحماية المطلوبة لذوي الدخل المنخفض، والتي نتجت بطريقة مباشرة عن الإصلاحات الاقتصادية بالبلد. الحرص على توفير الدعم النقدي بما يتلاءم مع مستوى استهلاك الفرد المستفيد. كذلك أن يكون الدعم عادلاً بما يكفي لمواجهة المتغيرات ومتطلبات كل أسرة وحجم أفرادها. بداية صرف الدعم تكون قبل تطبيق أية إصلاحات تمس بأمن ومصلحة المواطن.

التسجيل في حساب المواطن

أعلن البرنامج عبر موقعه الرسمي على تويتر عن خطوات التسجيل، والتي تشمل ما يلي: