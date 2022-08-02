نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل حساب المواطن يعلن صدور الاهلية لمن سجل قبل يوم 16 ميلادي نتائج اهلية الدفعة 57 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلن برنامج حساب المواطن منذ لحظات قليلة عبر صفحته الرسمية في موقع التدوين العالمي تويتر صدور نتائج اهلية الدفعة 57 من لشهر أغسطس 2022. ووضح الحساب أن الاهلية تشمل المسجلين الجدد قبل يوم 16 ميلادي من شهر يوليو 2022. وذكرت انه يتم الاستعلام عن الاهلية من خلال تسجيل الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية حساب المواطن.

صدور نتائج الاهلية حساب المواطن دفعة 57

عبر انفوجرافيك توضيحي بين برنامج حساب المواطن صدور نتائج الاهلية للدفعة 57 دفعة شهر أغسطس. ونوهت على المستفيدين من ضرورة الاستعلام عن نتائج الاهلية. وان الذين سجلوا قبل يوم 16 يوليو 2022 سيكون مؤهلين لصرف الرواتب التي يتم إيداعها يوم 10 أغسطس 2022.

الاستعلام عن اهلية حساب المواطن

اكد برنامج حسابات المواطنين عن طريق خدمة المستفيدين بتويتر انه يتم صدور نتائج الاهلية للمستفيدين من البرنامج بشكل دوري مع نهاية الشهر الميلادي. ولكن تأخرت نتائج الاهلية لدفعة شهر أغسطس وذلك بسبب فحص طلبات المسجلين الجدد بعد إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن. ويتم الاستعلام عن نتائج الاهلية للمستفيدين والمسجلين الجدد من خلال التالي:

تسجيل الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية لحسابات المواطنين.

الدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال الاسم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

قم بالضغط على تبويب دراسة الاهلية من قائمة الخدمات الجانبية.

الآن يتم ظهور صفحة بها بيانات المستفيد واذا كام مؤهل لصرف الراتب أو تم رفض الطلب.

موعد صرف حساب الموُاطن دفعة 57 أغسطس

من الجدير بالذكر انه يتم دفع اجور رواتب المستفيدين من برنامج حساب المواطن يوم العاشر من كل شهر ميلادي. ومع ذلك قد يختلف موعد الصرف الشهري وذلك حسب الاجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية. فيتم تقديم صرف الراتب يوم أو تأخره لمدة يوم أخر. وعن موعد صرف الدفعة 57 دفعة شهر أغسطس سيتم صرفها يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022.

تقديم اعتراض حساب المواطن 1444

يتيح النظام للمستفيدين والمسجلين الجدد من تقديم اعتراض وذلك قي حالة رفض الاهلية أو إيداع مبلغ الراتب وبه زيادة آو نقص. ويتم تقديم اعتراض حَساب الموُاطن على النحو التالي:

انتقل أولاً إلى رابط البوابة في حساب الموُاطن المرفق بالأعلى.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق النقر على تبويب النفاذ الوطني.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق علامة التبويب دراسة الأهلية.

بعد إكمال الخطوات المذكورة بالأعلى.

اتبع باقي الخطوات لتقديم اعتراض على الدفعة أو الاهلية.

علاوة على ما تم ذكره فان موعد صرف الدورة 57 لشهر أغسطس ستكون يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022.