نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في برنامج وصول لدعم المرأة العاملة السعودية بمبلغ 1100 ريال شهريًا في المقال التالي
100برنامج وصول هو أحد برامج صندوق تنمية الموارد البشرية للمرأة السعودية، وهو يهدف إلى تمكين المرأة السعودية تشجيعها على الانضمام لسوق العمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع ، وهذا البرنامج يهدف لتوفير وسائل مواصلات بسعر مخفض للمرأة العاملة بالقطاع الخاص، وقد وصل عدد السيدات السعوديات المستفيدات من هذا البرنامج 100 ألف مستفيدة منذ إطلاق البرنامج وحتى الآن .
ما هو برنامج وصول لدعم المرأة السعودية
برنامج وصول هو برنامج يوفر للمرأة السعودية دعم على وسائل النقل من وإلى العمل، حيث تحصل السيدة على خصومات عند استخدام إحدى شركات توجيه المركبات التابعة للبرنامج.
مميزات برنامج وصول لدعم نقل المرأة السعودية
ومن مميزات برنامج وصول:
- توفير وسيلة مواصلات آمنة للمرأة العاملة السعودية.
- توفير تكاليف النقل للسيدة العاملة.
- تشجيع المرأة على الانضمام لسوق العمل السعودي والاستقرار فيه.
من المؤهلات للانضمام إلى برنامج وصول
يمكن لأي سيدة سعودية تعمل بالقطاع الخاص السعودي، وراتبها أقل من 8000 ريال شهريًا، أن تشترك في برنامج وصول التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية السعودي.
كم مبلغ دعم وصول؟
- تبلغ قيمة الدعم 1100 ريال شهريًا للمستفيدات اللاتي تقل رواتهن عن 6000 ريال شهريًا.
- تبلغ قيمة دعم وصول 800 ريال للمستفيدات اللاتي تتراوح رواتبهن بين 6001 إلى 8000 ريال شهريًا.
ماهي خطوات تسجيل المشتركات في برنامج دعم المرأة العاملة “وصول” ؟
تحتاج المرأة العاملة لعدة خطوات بسيطة فقط للتسجيل في دعم وصول، وهذه الخطوات هي:
- أولا يجب التسجيل في بوابة طاقات التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية، وللتسجيل يمكنك الدخول على صفحة wusool.sa الرئيسية على الإنترنت، ثم قومي بالضغط على “انضمي الآن”، وسوف يتم نقلك لصفحة التسجيل.
- سجلي الدخول كباحث عن عمل.
- اختاري برنامج نقل المرأة العاملة وصول، وسجلي بياناتك.
- بعد اتمام التسجيل قومي سيتم التحقق من أهلية المتقدمة للاشتراك بالبرنامج .
- بعد التحقق من الأهلية، سيتم إرسال بريد إلكتروني للمستفيدة من شركة توجيه المركبات التي اختارتها في نهاية الشهر.
- ستجدي رابط تفعيل في البريد المرسل، فاضغطي عليه للانتقال للتطبيق وبذلك يتم تفعيل عضويتك.
- ويمكنك طلب الخدمة مباشرة بعد ذلك من مزود خدمة النقل الذي تفضلين التعامل معه عن طريق تطبيق الهاتف عند التنقل في العمل للمنزل، فقط عند الاتصال غيري الملف التعريف من شخصي إلى ” وصول” واختاري نوع السيارة “وصول“.
- اضغطي على تأكيد “وصول” لتصلك سيارة عند الذهاب أو العودة من العمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة الاشتراك في برنامج وصول لدعم المرأة العاملة السعودية بمبلغ 1100 ريال شهريًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.