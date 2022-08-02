طريقة الاشتراك في برنامج وصول لدعم المرأة العاملة السعودية بمبلغ 1100 ريال شهريًا

100برنامج وصول هو أحد برامج صندوق تنمية الموارد البشرية للمرأة السعودية، وهو يهدف إلى تمكين المرأة السعودية تشجيعها على الانضمام لسوق العمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع ، وهذا البرنامج يهدف لتوفير وسائل مواصلات بسعر مخفض للمرأة العاملة بالقطاع الخاص، وقد وصل عدد السيدات السعوديات المستفيدات من هذا البرنامج 100 ألف مستفيدة منذ إطلاق البرنامج وحتى الآن .

ما هو برنامج وصول لدعم المرأة السعودية

برنامج وصول هو برنامج يوفر للمرأة السعودية دعم على وسائل النقل من وإلى العمل، حيث تحصل السيدة على خصومات عند استخدام إحدى شركات توجيه المركبات التابعة للبرنامج.

مميزات برنامج وصول لدعم نقل المرأة السعودية

ومن مميزات برنامج وصول:

توفير وسيلة مواصلات آمنة للمرأة العاملة السعودية.

توفير تكاليف النقل للسيدة العاملة.

تشجيع المرأة على الانضمام لسوق العمل السعودي والاستقرار فيه.

من المؤهلات للانضمام إلى برنامج وصول

يمكن لأي سيدة سعودية تعمل بالقطاع الخاص السعودي، وراتبها أقل من 8000 ريال شهريًا، أن تشترك في برنامج وصول التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية السعودي.

كم مبلغ دعم وصول؟

تبلغ قيمة الدعم 1100 ريال شهريًا للمستفيدات اللاتي تقل رواتهن عن 6000 ريال شهريًا.

تبلغ قيمة دعم وصول 800 ريال للمستفيدات اللاتي تتراوح رواتبهن بين 6001 إلى 8000 ريال شهريًا.

ماهي خطوات تسجيل المشتركات في برنامج دعم المرأة العاملة “وصول” ؟

تحتاج المرأة العاملة لعدة خطوات بسيطة فقط للتسجيل في دعم وصول، وهذه الخطوات هي: