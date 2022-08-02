نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انتهاء التقديم في حساب المواطن 1444 بعد التعديلات الملكية خطوات التسجيل في برنامج حساب مواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد انتهاء التقديم في حساب المواطن، بعد ان تم الإعلان من قبل خادم الحرمين الشريفين المتعلق بتخصيص مبلغ مالي لدعم الحالة الاقتصادية للمواطنين من داخل المملكة العربية السعودية تم إعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن، لذلك سوف نتعرف معًا على تفاصيل أكثر من خلال هذا المقال.

موعد انتهاء التقديم في حساب المواطن

لم يتم الإعلان عن موعد التقديم في حساب المواطن بالمملكة السعودية إلى الآن، حيث أن تم إعادة فتح حساب المواطن من أجل استقبال الطلبات، وتحديث البيانات كاملة تم تأكيده من قبل الحساب الرسمي للبرنامج من خلال موقع تويتر، حيث طالب بتحديث البيانات لمدة أقصاها 90 يومًا من فتح باب التسجيل، والتحديث.

إعادة فتح حساب المواطن بعد الأمر الملكي لعام 1444

صدر تصريح رسمي من قبل الملك سلمان عبد العزيز بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، وذلك بعد أن تم إغلاقه منذ 20 من شهر مارس لعام 2020 ميلادية، حيث جاء القرار من ضمن مجموعة من القرارات المتعلقة بدعم الأفراد ماديًا، لذلك تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال سعودي من أجل دعم الأفراد في مواجهة المعيشة مع تخصيص جزء من المبلغ يقدر ب8 مليارات ريال سعودي، وذلك للمواطن المستفيد مستحقي دعم برنامج حساب المواطن.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن لعام 1444

يجب على المواطن المتقدم لبرنامج دعم حساب المواطن اتباع الخطوات التالية من أجل التسجيل في البرنامج، والخطوات كالتالي:

الانتقال المباشر إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني الرسمي.

الرسمي. ثم اختيار أيقونة تسجيل جديد، بعد ذلك يتم إدخال جميع المعلومات اللازمة من

تاريخ الميلاد.

رقم الهاتف، وتأكيد رمز التحقق المرئي.

ثم على المتقدم الاطلاع على الشروط والأحكام، والضغط على موافقة.

ثم الضغط على أيقونة التسجيل.

بعدها يتم استقبال رسالة المرور من خلال الهاتف المحمول.

ثم ارسال رسالة تأكيدية من أجل إتمام عملية التسجيل.

ملئ جميع البيانات اللازمة بشكل صحيح، ورفع الوثائق، والمستندات المطلوبة.

ثم يتم التأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها.

في الأخير يتم الضغط على تأكيد الطلب.