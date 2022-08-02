نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مكافحة النصب والاحتيال السعودية.. كيف تقدم بلاغ مجانا “كلنا أمن” في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم مكافحة النصب والاحتيال السعودية، هو رقم مجاني قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية بتعيينة للمواطنين، وذلك لتلقي الشكاوي من الاشخاص الذين قد يتعرضوا للنصب عن طريق رسائل او مكالمات، والتي تأتي علي شكل رسالة من احدي البنوك او هدية مغرية بمبلغ مالي كبير، وذلك لتقم بإرسال بياناتك الي رقم وهمي من اجل ان يقم هذا الشخص بعملية نصب واحتيال علي المواطن، الا إن جهود الجهات المعنية تراقب بحذر وحرص شديد كافة تلك العمليات وترصدها جيدا، وتم اطلاق رقم مجاني لتلقي شكاوي فور التعرض للنصب، كذلك تم تدشين برنامج كلنا أمن من اجل خدمة المواطنين في هذا الصدد.

رقم مكافحة النصب والاحتيال السعودية

ان رقم 330330 هو رقم مكافحة النصب والاحتيال في السعودية، وقد اصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الرقم بعد ان قام مجهولون بإرسال رسائل للمواطنين من اجل النصب عليهم، والتي تأتي علي هيئة رسائل من البنك لطلب بعض البيانات للبطاقة، أو من اجل استلام جائزة مالية، وقد حذرت الهيئة من تلك الرسائل وذلك هذا الشكل علي سبيل المثال

عزيزي العميل تم حظر بطاقة الصراف الالي الخاصة بك، لانك لم يكن لديك الآن التحديث، اذا كنت تريد عمل بطاقة الصراف الالي الخاصة بك علي الفور، فاتصل بهذا الرقم 05****23***.

هذا وقد أشارت الهيئة ان مثل تلك الرسائل المذكورة هي رسائل من المحتالين، ولذلك وجهت الي إتباع تلك الخطوات للإبلاغ عن استلام تلك الرسائل

قم بفتح الرسالة وعمل نسخ نص الرسالة.

في صندوق إرسال الرسائل قم بلصق نص الرسالة، ومن ثم ارسالة الي رقم 330330.

انقر ارسال الرسالة، وعليك التأكد من ارسالة لهيئة الاتصالات.

اترك تعليقك بالأسفل في صندوق الوصف في حالة وجود اي استفسار.

نوضح لكم أن الخدمة مجانية تمام لمستفيدي STC، موبايلي، زين.

اشهر طرق النصب والاحتيال في السعودية

هذا ويتم النصب بإتباع العديد من الطرق المختلفة، وذلك من اجل اقناع المواطنين للحصول علي بياناتهم الشخصية، أو بيانات الحساب البنكي للمواطنين، ومن ثم يمكنكم التواصل مع رقم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السابق توضيحه، او التواصل مع فريق الدعم لتطبيق كلنا أمن، وإتباع تلك الخطوات التي نعرضها اليكم، علما بأن الاشخاص الذي يقوموا بالنصب علي المواطنين يتعمدوا استخدام اسلوب الترغيب، حيث يتم استدراج المواطنين بعروض مغرية لربح هدايا وجوائز قيمة، أو بطريقة سرعة تنفيذ الطلب، وهي الاشهر في رسائل البنوك، حيث يحذرك بتوقف بطاقة الائتمان وضرورة الاسراع الي تحديث البيانات، الا انها طرق غير مشروعة من اجل استدراج المواطنين وسرقه اموالهم