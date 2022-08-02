نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب في بنك البلاد أون لاين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة فتح حساب في بنك البلاد أون لاين على محرك البحث “جوجل”، ويُعد البنك أحد أبرز البنوك الحديثة في المملكة العربية السعودية والتي أصبح لها الكثير من العملاء وله العديد من الفروع تصل إلى 150 فرع داخل وخارج المملكة، ويقدم العديد من خدماته إلى المواطنين بشكل إلكتروني للتسهيل عليهم في إجراء خدماتهم المختلفة بكل أريحية بدون الإضطرار إلى التوجه إلى أحد فروعه المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية فتح حساب بنك البلاد كما وضحنا لكم في مقال سابق رقم خدمة عملاء البنك، فإلى نص المقال.

فتح حساب بنك البلاد

يُتيح بنك البلاد خدمات إلكترونية كثيرة لعملائه أبرزها فتح حساب جاري إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني له على الإنترنت بدون الإضطرار إلى الذهاب إلى أحد فروعه، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة لإجراء هذه الخدمة إلكترونياً كالتالي:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لبنك البلاد على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بالضغط على أيقونة افتح حسابك الآن.

ثالثاً قم بتعبئة وكتابة كافة البيانات المطلوبة في نموذج فتح الحساب.

رابعاً قم بالدخول إلى منصة أبشر.

خامساً قم الآن بالنقر على توثيق طلب فتح الحساب.

سادساً وهكذا يكون تم فتح الحساب وسيتم إصدار البطاقة المصرفية في مدة تتراوح من 5 إلى 7 أيام عمل.

شروط فتح الحساب

أثبت بنك البلاد نفسه منذ إنطلاقه في المملكة العربية السعودية حتى أصبح أحد أبرز البنوك في وقتنا هذا ويثق فيه الآلاف من الجمهور السعودي الذين يسعون إلى إدخار واستثمار أموالهم لديه، ولابد من توفر عدة شروط عند فتح حساب للعميل لدى البنك نوضحها لكم جميعاً كالتالي:

أولاً أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عام وإذا كان أقل من ذلك يُفتح الحساب بوصاية من الولي الشرعي.

ثانياً للسيدات يجب إحذار الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

ونكون الآن قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن وضحنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات عن هذا الموضوع الهام، ونستقبل أسئلتكم بالتعليقات فقط اترك استفسارك بالأسفل وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن