نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 لشهر أغسطس 2022 ca.gov.sa بعد صدور نتائج الأهلية عبر البوابة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 لشهر أغسطس، تم الإعلان عن النتائج الأهلية لحساب دعم المواطن لهذا الشهر إلى الآن، حيث يرجع تأخر إعلان النتائج نتيجة إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن للعزاب والفئات الأخرى، منذ بداية الشهر الماضي، وذلك بعد أن صدر أمر ملكي بذلك، فالعديد ينتظر موعد إعلان نتائج الأهلية الدفعة 57 لكي يتعرفوا من هم المؤهلون للدفعة القادمة، أم أن هناك مشكلات في المعلومات الخاصة بهم مما يلزمهم الدخول إلى برنامج حساب المواطن لكي يتم تعديل المعلومات، والاستعلام عن قيمة الدفعة الخاصة بالمستفيد من البرنامج، لذلك سوف نتعرف معًا على تفاصيل أكثر من خلال مقالنا هذا تابعونا.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 لشهر أغسطس

متوقع أن يتم صرف حساب المواطن الدفعة 57 من البرنامج في خلال الأيام القادمة حتى يتمكن غير المؤهلين من تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية، حيث أن البرنامج أوضح أن كافة المتقدمين الجدد الذين قدموا قبل يوم 16 من شهر يوليو الماضي يتم دراسة أهليتهم من ضمن الدفعة 57، وفي حال قبول الأهلية سوف يصرف مبلغ دعم حساب المواطن لهم، أما إذا كان المتقدم غير مؤهل لنتائج الأهلية يمكنه تقديم الاعتراض على الدفعة لمعرفة ما هي أسباب الرفض.

استعلام عن حالة الأهلية في برنامج حساب المواطن

ونشر برنامج حساب مواطن تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر منذ دقائق قليلة تشير إلى صدور نتائج الأهلية للدورة 57 من البرنامج لدفعة شهر أغسطس 2022، ونوه إلى ضرورة التحقق من استحقاق المستفيد عبر البوابة الالكترونية.

طريقة تقديم اعتراض عدم الأهلية في برنامج حساب المواطن

بإمكان المتقدم لحساب المواطن في حال إذا كان غير مؤهل أن يقدم طلب اعتراض على نتيجة الأهلية وفقًا لاتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط “ برنامج حساب المواطن “.

“. ثم بعد ذلك يقوم المتقدم باختيار دراسة الأهلية.

ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة دراسة الأهلية، واختيار تقديم طلب اعتراض على نتائج الأهلية

بعدها يتم إدخال جميع البيانات اللازمة لطلب الاعتراض مع إرفاق المستندات التي تثبت الأهلية للمتقدم.

بعد ذلك يتم دراسة طلب الاعتراض في مدة تتراوح ما بين 45 يوم الى 90 يوم.

أما في حال إذا تم قبول طلب الاعتراض يتم دفع الدفعات المتأخرة من قبل برنامج حساب المواطن مع الدفعات الجديدة المستحقة للمواطن المتقدم