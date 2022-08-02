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عمر شويل - جدة مؤهل في حساب المواطن ولم ينزل شي من الأسئلة الشائعة التي وصلت إلى خدمة المستفيدين من برنامج حساب المواطن في الفترة الأخيرة، حيث وصلت رسائل الأهلية إلى بعض المستفيدين بينما لم يتم نزول راتب في الحساب الخاص بهم في البنك، ويقوم موقع برنامج حساب المواطن على تويتر بالرد على الأسئلة الأكثر شيوعا التي يتلقاها البرنامج في الفترة المقررة من الاثنين إلى الخميس.

استحقاق حساب المواطن لشهر آب أغسطس 2022

يترقب الجميع نزول أهلية حساب المواطنين وخاصة المسجلين حديثا ويترقبوا التعرف على استحقاقهم دعم البرنامج أو عدم الاستحقاق، كما يقوم الذين قاموا بتحديث البيانات أهلية الشهر الجديد، وقد وصلت لبعض رسائل بالأهلية ولم تصل لآخرين، وبينما وصلت رسالة الأهلية إلى البعض بينما لم يتم نزول أموال في الحاب البنكي لديهم.

[مؤهل في حساب المواطن ولم ينزل شي] Citizen account الاستعلام عن أهلية معاش شهر أغسطس 2022

يقوم موقع خدمة المستفيدين في البرنامج الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على تساؤلات المواطنين عبر خدمة صوتك مسموع أو رقم البرنامج المباشر 19912، ويرد الموظفين على المواطنين أو يتوجهوا إلى الرد الآلي ويتم نشر الردود للأسئلة الشائعة على تويتر الخاص بحساب المواطن السعودي، كما يريد كل فرد بالتعرف على حاسبة الراتب.

حاسبة معاش حساب المواطن

يتابع المواطنين التعرف على الراتب والمعاش الذي يتم تسلمه في استحقاق شهر أغسطس، ويتيح البرنامج حاسبة أتوماتيكية تقديرية للتعرف على الراتب، حيث أعلن البرنامج رفع المبالغ التي يتقاضاها كل من الفرد ورب الاسرة والمتزوجة المستقلة، والفرد المستقل كذلك.

مؤهل في حساب المواطن ولم ينزل شيء

أعلن برنامج حساب المواطن كيفية وصول رسالة التأهيل إلى بعض المستفيدين بينما لم يتم نزول الراتب عند الاستعلام عن الراتب بالحساب البنكي للصرف، وأعلنت الوزارة التعرف على استحقاق المواطن صرف الدفعة الجديدة من الراتب بالخطوات التالية:

يتم التوجه إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن يقوم بتغيير اللغة إلى اللغة العربية. يتم تسجيل الدخول ببيانات المستخدم. يقوم بالتوجه بالقسم الخاص ب (مخلص الدفعات). إذا وجد مبالغ مالية ولم يتم إيداعها يتم التواصل مع الدعم الفني للبرنامج.

ماذا يحدث إذا لم أجد مال في مخلص الدفعات

إذا لم يجد مال عند التوجه إلى البوابة الإلكترونية للاستعلام عن الدفعات يكون على المواطن التعرف على أن السبب هو وصول المواطن للحد المانع من الدخل، أي أن مجموع الدخل الشهري له أكثر من 3000 ريال واصبح بذلك غير مستحق بالرغم من انطباق أغلب الشروط الأخرى عليه.

لم ينزل لي حساب المواطن هذا الشهر

التأكد من تطابق البيانات وعدم تخطي قيمة الدخل للحد المانع للحصول على دعم حساب المواطن.

بعد التأكد من استيفاء كافة شروط الاستحقاق على المواطن تقديم شكوى واعتراض حساب المواطن.

لا بد من مرور ٥ أيام على الأقل على تاريخ إصدار الدفعة قبل تقديم الاعتراض ، حيث ربما تصل الدفعة إلى المستفيد خلال هذا الوقت تِلْقائيًا.

في حالة وجود اي سبب مانع للحصول على دعم حساب المواطن سوف يتم رفض الاعتراض وتوضيح السبب بالتفصيل للمواطن.

بينما في حالة قَبُول الاعتراض والتأكد من استحقاق المواطن فعليا للدفعة ، سوف يتم صرف دعم حساب المواطن له بأثر رُجْعِيّ.

جاء رد خدمة المستفيدين على وجود رصيد المواطن صفر بالرغم من عدم وجود سبب لعدم الاستحقاق: