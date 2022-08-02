نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سريع بدون رسوم فوائد 60 الف ريال للعاطلين والارامل والمطلقات والاسر في المقال التالي
تمويل سريع بدون رسوم فوائد 60 الف ريال تعد شروط قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية من أكثر ما يخص الأشخاص التي تحتاج إلى الحصول على قرض بنكي، ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية هو من أشهر البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية وتتميز بتقديم تمويلات قيمتها تصل إلى 60 ألف ريال سعودي وبه العديد من المميزات التي يجب أن تكون متوفرة في كل التمويلات والتي تجعلها فرصة رائعة وتساعد الكثير من الأشخاص في توفير احتياجاتهم ومواكبة العصر بكل مستلزماته.
شروط قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية السعودية 1444هـ
هناك بعض الشروط التي حددها بنك التسليف في المملكة العربية السعودية والتي يجب أن تتوافر في كل عميل ومن بين هذه الشروط ما يلي:-
- جنسية الشخص المتقدم يجب أن تكون الجنسية السعودية وبالنسبة إلى الجنسيات الأخرى.
- يجب أن يكون حاملًا لبطاقة تنقل داخل المملكة العربية السعودية.
- يجب على الشخص المتقدم على التمويل أن يكون مسجلًا في وزارة التنمية الاجتماعية السعودية.
- يجب أن يكون مرّ 12 شهر على الدفعة الأخيرة من التمويل الأخير له.
- دخل المتقدم الشهري يجب ألا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي ولا يقل عن 500 ريال سعودي.
- يجب أن يكون عمره لا يزيد عن 70 سنة لأنه آخر وقت يمكنه سداد الأقساط فيه.
كيفية التسجيل في تمويل بنك التنمية الاجتماعية
تتمثل الخطوات التي عليك اتباعها حتى تحصل على تمويل بنك التنمية الاجتماعية فيما يلي:-
- من خلال رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية السعودي الإلكتروني الرسمي.
- على صفحة الموقع الرئيسية قم بالدخول على شريط الوصول السريع وقم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- “تسجيل مستخدم جديد” بحسب وجود أو عدم وجود حساب خاص بك على الموقع.
- يتم تسجيل الدخول على الموقع بواسطة النفاذ الوطني الموّحد الخاص.
- بعد ذلك قم باختيار أيقونة “إضافة طلب جديد” وبعدها سيتم حصولك على التمويل الجديد.
- من خلال قائمة البرنامج قم بالنقر على زر “تقديم في خيار منتجات الأفراد”.
- ثم انقر على زر “تمويل الأسرة” وبعدها ابدأ في كتابة كل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وقم بمراجعتها مرة أخيرة قبل النقر على “تقديم الطلب”.
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