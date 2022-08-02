نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر NOW صدور أهلية دعم مربي المواشي في المملكة عبر رابط portal.mewa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الثلاثاء 4 من محرم 1444 عن صدور أهلية دعم مربي المواشي وذلك لكل الذين ظهرت أسماؤهم في سجلات الماشية للدورة 35، ويجب على المستفيدين من بررنامج دعم مربي الماشية الاستعلام عن نتائج الأهلية، ومن المتوقع أن يتم صرف مبلغ الدعم في خلال أيام قليلة، حيث يتم صرف مبلغ الدعم في الفترة من أول الشهر الميلادي وحتى اليوم العاشر من الشهر، ويتوقع معظم الاقتصاديين في المملكة أن يتم صرف دعم مربي الماشية مساء يوم الأربعاء الموافق 1444/1/5 الذي يوافق 3 من أغسطس 2022، ويعتبر برنامج دعم مربي الماشية من وزارة البيئة والمياه والزراعة من البرامج التي تستهدف فئات معينة من المدرجين ضمن الوزارة، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالبرنامج.

شروط دعم مربي المواشي

وقد حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشروط اللازمة للالتحاق ببرنامج دعم مربي المواشي، وهذه الشروط هي:

يجب أن يمتلك المتقدم ثروة حيوانية.

يكون موقع تربية الماشية التي يمتلكها المتقدم ضمن نطاق العيادة البيطرية المحددة من قبل البرنامج.

يقوم المتقدم بالتعهد بالإبلاغ الفوري حال حدوث إصابات أو نفوق لأي رأس من الماشية التي يمتلكها.

كما يقوم المتقدم بالتعهد بتطبيق آلية الرفق بالحيوان المعمول به في المملكة العربية السعودية.

تقديم المستندات والوثائق التي تثبت قيام المتقدم بامتلاك الثروة الحيوانية.

كما أن هناك شروط شخصية يجب أن تتوافر في المتقدم وهي:

#دعم_مربي_المواشي تم صدور نتائج دراسة الأهليه للدورة 35 للمستفدين من برنامج دعم مربي المواشي ، وفي انتظار الصرف للمؤهلين والمستحقين للدعم هذا الشهر . للتحقق من الأهلية الدخول على صفحة الدعم.https://t.co/pC0FCQYO60 pic.twitter.com/wy6f7pXlOO — ANEAM | أنعام (@ANEAM_1) #دعم_مربي_المواشي



تم صدور نتائج دراسة الأهليه للدورة 35 للمستفدين من برنامج دعم مربي المواشي ، وفي انتظار الصرف للمؤهلين والمستحقين للدعم هذا الشهر .



للتحقق من الأهلية الدخول على صفحة الدعم.https://t.co/pC0FCQYO60 pic.twitter.com/wy6f7pXlOO — ANEAM | أنعام (@ANEAM_1) August 2, 2022

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقات التنقل. لا يكون من العاملين في مصالح حكومية أو قطاع عام أو قطاع خاص. يكون من صغار مربي الماشية. يكون سنه 21 عاما فأكثر. يكون حاصلا على البطاقة الصحية ويجب أن تكون سارية المفعول.

خطوات التسجيل في برنامج دعم مربي الماشية

وعند التقديم في برنامج دعم مربي المواشي يقوم المتقدم بالخطوات التالية:

الدخول إلى صفحة دعم مربي الماشية عبر موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

تحديد الخدمة التي يرغب في التقديم للاشتراك بها.

يقوم المتقدم بتعبئة البيانات الشخصية والبيانات التي يتطلبها الموقع.

كما يقوم المتقدم بإدخال بيانات البطاقة الصحية إن وجدت.

كتابة بيانات الحيوانات التي يقوم المتقدم بتربيتها، وكذلك إدخال موقع أقرب وحدة بيطرية لمحل إقامة المتقدم.

بعد استلام البطاقة الصحية يقوم المتقدم بتسجيل الدخول مرة أخرى وتعبئة طلب الانضمام للبرنامج، والضغط على إرسال الطلب.

أهلية دعم مربي المواشي

وقد تم الإعلان منذ 4 ساعات عن نتائج الأهلية للدورة 35 من دعم مربي المواشي لمن تنطبق عليهم الشروط، ويمكن للمستفيدين من البرنامج الدخول إلى حساباتهم الشخصية على موقع البرنامج والتأكد من حالة الأهلية، وذلك عن طريق اختيار أيقونة دراسة الأهلية وزر حالة الأهلية، ويمكن لغير المؤهلين التقدم باعتراض على نتائج أهلية دعم المواشي عن طريق اختيار أيقونة اعتراض على عدم الأهلية.