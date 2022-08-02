خطوات وشروط التقديم على وظائف التعليم عبر منصة جدارة ١٤٤٤ه‍ بكل سهولة

يبحث الكثير من السعوديين عن وظائف شاغرة بالسعودية من أهم المنصات التي تقوم بتقديم أعمال منصة جدارة حيث تعمل منصة جدارة بتقديم مشروعات وأعمال خاصة بها وسوف نتناول أهمية منصة جدارة وأهم الوظائف التي تقدمها وأهم الشروط التي يمكن أن تقدمها.

بدء التقديم على 11547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي موقع جدارة السعودي

موقع التقديم عبر منصة جدارة ١٤٤٤

قامت وزارة التعليم بتقديم وظائف للشباب في المملكة العربية السعودية والتي تبدأ تقديمها في ٣١يوليو الموافق يوم الاحد والتابع ليوم 1/2/1444 وتنتهي التقديمات في يوم ٧ اغسطس التابع اليوم ٩ محرم ويتم الرد خلال أيام.

كيفية التقديم عبر منصة جدارة

على كل متقدم للعمل سرعة التوجه إلى منصة جدارة.

تقديم تاريخ الميلاد والاسم رباعي ورقم الهوية الخاص بالمتقدم.

يجب على المتقدم لمنصة جدارة تقديم الورق الخاص به كاملًا موضحًا أنه يرغب بالالتحاق إلى منصة جدارة.

ثم بعد ذلك نقوم بتسجيل الطلب الخاص بالمتقدم.

الشروط التي يجب توافرها للمتقدم

هناك عدة شروط وبنود وضعتها منصة جدارة للتقديم بها وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو لديه إقامة طويلة للالتحاق بتلك الوظيفة.

تقديم جميع الأوراق التي تثبت ذلك.

يتم تفعيل الحساب على منصة جدارة وتقديم إذا كان لهديه خبرة في أعمال سابقة.

يتم تحديد الفئة التي يريد أن يعمل بها والراتب المتوقع له.

أن يكون المتقدم لجدارة حاصل على الشهادة التعلمية.

أن يكون لديه خبرة عمل لا تقل عن سنة على الأقل.

أهم التخصصات التي تطلبها منصة جدارة

قسم إداري.

قسم إنجليزي.

احياء.

إدارة أعمال.

عناصر المفاضلة لدى منصة جدارة ١٤٤٤

هناك عدة عناصر تفضلها منصة جدارة وبعض التفضيلات وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور أن يكون المعدل التراكمي لدى المتقدم أكثر من ٢٠% يفضل أن يكون المتقدم للمنصة لديه رخصة قيادة.