نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التقديم على 11547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي موقع جدارة السعودي في المقال التالي
أعلنت وزارة التعليم السعودي عن إتاحة فرص عمل متعددة لوايف تعليمية، كما أنها أوضحت أن جميع الوظائف يمكن التقديم بها من خلال منصة جدارة 1444، وسوف يكون بداية التقديم لتلك الوظائف من يوم الأحد الموافق 1/2/1444 هجريًا، وسوف يتم التسجيل في المنصة بخطوات بسيطة قد اوضحتها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأوضحت أيضًا الشروط الواجب توافرها سواء المواطن أو المواطنة الراغبين في التسجيل في هذه المنصة، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.
الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة
أكدت وزارة التعليم توافر فرص عمل لكل من يرغب في التوظيف الحكومي بالوظائف التعليمية، ويتم التقديم والتسجيل في الوظائف من خلال منصة جدارة، وهذه الوظائف تتوفر في العديد من الإدارات التعليمية في العديد من البلاد السعودية، كما أن الوظائف تشمل العديد من التخصصات المختلفة وهي كالآتي:
- أحياء.
- وإدارة الأعمال.
- مواد رياضية.
- والمهارات الرقمية.
- والفيزياء.
- والكيمياء.
الشروط المطلوبة للتسجيل في منصة جدارة 1444
يوجد مجموعة من الشروط اللازم توافرها حتى يمكن لأي مواطن التسجيل في منصة جدارة ويتم اختيار الوظيفة المناسبة والتقديم عليها، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- الشرط الأول هو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مقيم بها.
حصول المواطن على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في هذا التخصص المطلوب التقدم إليه.
- كما أنه لابد من توافر جميع الضوابط المهنية للموافقة على مزاولة الوظيفة.
- لابد أن يكون المتقدم لديه المهارة الصحية لممارسة العمل بالشكل المطلوب.
- كما أنه يلزم التسجيل في منصة جدارة والتأكد من التسجيل بشكل شهري وذلك حتى يتم متابعة الوظائف بشكل مستمر ومعرفة نتيجة التقديم للوظيفة الذي تم اختيارها سواء بالقبول أو بالرفض.
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