نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب المعلمين 1444 مع العلاوة السنوية|| كم راتب المعلم الممارس بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة سلم رواتب المعلمين 1444 مع العلاوة السنوية، حيث يرغب جميع الأفراد المتقدمين لشغل وظائف جدارة التعليمية معرفة كم راتب المعلم الممارس بالمملكة العربية السعودية. فقد يمكنك قراءة المزيد عن سلم رواتب المعلمين وذلك بعد استحداث وظائف جديدة عبر بوابة جدارة. لذلك نوافيكم عبر السطور التالية تفاصيل سلم رواتب المعلمين 1444 مع العلاوة السنوية.
سلم رواتب المعلمين 1444
كشفت وزارة التعليم السعودية عن سلم الرواتب للمعلمين والمعلمات ووضحت المكافآت السنوية المدفوعة التي يحصلون عليها. وأكدت أن الرواتب تختلف حسب مستوى الوظيفة التي يتم تعيين موظفي وزارة التعليم فيها. كما يمكنك التعرف على خطوات التسجيل في جدارة الوظائف التعليمية 1444.
ومن الجدير بالذكر أن رواتب المعلمين تخضع للعديد من المعاير والضوابط وذلك حسب نظام لائحة العمل بالمملكة العربية السعودية. ويتم اعتماد سلم رواتب المعلمين الجديد حسب الدرجة على النحو التالي:
ومن خلال الجدول السابق يتضح أن وزارة التعليم السعودية تعتمد في دفع الرواتب على نظم وأسس ومن أهمها:
- ينقسم كل مستوى تعليمي إلى دبلومات محددة يتم اعتمادها حسب خبرة المعلم وعدد السنوات التي قضاها في العمل.
- دفع الرواتب حسب المؤهل التعليمي الذي يحمله المعلم والمجال الذي يعمل فيه.
كم راتب المعلم الممارس الجديد
وضحت وزارة التعليم عبر صفحتها الرسمية في تويتر بيان بشغل وظائف تعليمية عبر بوابة جدارة للعمل على رتبة معلم ممارس للعام الدراسي الجديد 1444. وقد وضحنا عبر موقع ثقفني رابط التقديم في وظائف جدارة التعليمية منصة مسار 1444.
ومع ذلك نوهت الراغبين في التقديم إلى ضرورة معرفة كم الراتب للمعلم الممارس. والذي تتراوح مبلغ الراتب 7588 ريال سعودي. علي أن ينتهي الدرجة للمعلم الممارس عند الخامسة ويتم الحصول علي مبلغ قدره 20170 ريال سعودي.
العلاوة السنوية للمعلمين بالسعودية
اضافة إلى ما سبق ذكره فان العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات العاملين بمهنة التدريس تختلف حسب الدرجة التي عليها المعلم. وتتراوح العلاوة من 300 ريال سعودي وحتى 640 ريال ، وهي موضحة في الجدول التالي:
أولاً علاوة معلم ومعلم مساعد
|الدرجة الأولي
|يحصل على 300 ريال سعودي
|الدرجة الثانية
|يحصل على 320 ريال سعودي
|الدرجة الثالثة
|يتقاضى علاوة 340 ريال سعودي
|الدرجة الرابعة
|يحصل على 360 ريال سعودي
|الدرجة الخامسة
|يحصل على 480 ريال سعودي
علاوة المعلم الممارس السنوية
حسب ما تم ذكره بجدول سلم الرواتب الجديد للمعلمين فان العلاوة السنوية للمعلم الممارس تتراوح من 500 ريال سعودي وحتي 540 ريال سعودي وتتضمن العلاوة السنوية التالي:
|الدرجة الأولي
|500 ريال سعودي
|الدرجة الثانية
|520 ريال سعودي
|الدرجة الثالثة
|540 ريال سعودي
|الدرجة الرابعة
|540 ريال سعودي
|الدرجة الخامسة
|540 ريال سعودي
بالإضافة إلي ذلك وضحت وزارة التعليم السعودية للمعلمين معرفة الدرجة الوظيفية وكم الراتب الشهري ومبلغ العلاوة السنوية من خلال نشر سلم رواتب المعلمين 1444 الجديد.
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