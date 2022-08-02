نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميعاد صرف رواتب التقاعد الجديد وكيفية الاستفسار عن الراتب في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميعاد صرف رواتب التقاعد الجديد، يتم صرف راتب التقاعد الجديد في المملكة العربية السعودية حسب الجدول الزمني والذي يتم تحديده من قبل المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية، وذلك يتم بالتعاون بلين المؤسسة ووزارة المالية، ويتم ذلك بهدف سد رواتب التقاعد على أساس ثابت للمستفيدين، ويتساءل الكثيرون عن موعد صرف راتب التقاعد 1444 هـ، كما يستفسر الكثيرون حول كيفية الاستفسار عن الراتب.

ميعاد صرف رواتب التقاعد الجديد في المملكة:

صرحت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية عن جدول محدد لكل شهر من شهور السنة ألأثنى عشر توضح فيه موعد الصرف لراتب التقاعد، كما أنه تم تحديد موعد صرف مبلغ الدعم لشهر ذو الحجة وهو يوم 27 من محرم 1444هـ، والموافق ليوم 25 أغسطس 2022 من التاريخ الميلادي.

كيفية الحصول على راتب التقاعد:

دائما ما تسعى المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع وزارة المالية إلى صرف رواتب المتقاعدين شهريا وخلال نفس الموعد المحدد وهو 25 من كل شهر، وتم تحديده لكي يصبح يومًا رئيسيًا لدفع رواتب المتقاعدين عبر الحسابات الشخصية للمستفيدين وعبر البنوك والمصاريف المالية، ولكن في حالة صادف يوم صرف الدعم ليوم عطلة رسمية أو أجازة مثل يوم الجمعة فيتم الصرف خلال يوم الخميس، ولكن في حالة كان يوم الصرف هو يوم السبت فيتم الصرف خلال يوم الأحد الذي يليه، أي يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف ليوم واحد حسب يوم العطلة.

الاستفسار عن راتب التقاعد للتأمينات الاجتماعية:

تستطيع القيام بالاستعلام عن رواتب التقاعد عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، ومن خلال تنفيذ الخطوات الأتية: