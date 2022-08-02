خطوات التقديم فى كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي وما هى التخصصات المتاحة 1444

تخصصات كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي، قامت وزارة الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية بتقديم كلية تابعة لها وهي كلية الملك عبد الله والتي عليها إقبال كبير جدًا من قبّل الطلاب التي تحب أن تكون جزء من جنود الدفاع الجوي السعوديين، والكلية متاح التقديم فيها لكل الطلاب الخريجين من مرحلة الثانوية العامة ولكن هناك بعض الشروط والمعايير التي يجب أن تكون متوفرة في الطالب حتى يتم قبوله في الالتحاق بكلية الدفاع الجوي للملك عبد الله.

ما هي تخصصات كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي؟

من أهم التخصصات المتوفرة داخل كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي والتي متاح التقديم عليها هي كل مما يلي:-

أنظمة الدفاع الجوي.

العلوم العسكرية.

التدريبات والآداب العسكرية.

الدراسات المدنية.

أنظمة الدفاع الجوي.

الدراسات الفنية والتطبيقات العلمية على الطائرات.

الدراسات العلمية الأكاديمية (العلوم الجوية ـ الإنسانية).

طريقة التقديم على كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي

وللتقديم على كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي يجب أن يمر الطالب بعدة خطوات والتي هي كالآتي:-

على الطالب أن يقوم بالدخول على رابط بوابة القبول الموّحد ا لخاصة بوزارة الدفاع السعودية.

لخاصة بوزارة الدفاع السعودية. بعد ذلك يقوم الطالب بالنقر على أيقونة “تسجيل دخول” في حالة أنه لديه حساب على الموقع.

أو النقر على أيقونة “تسجيل حساب جديد” في حالة أنه جديد على البوابة وليس لديه حساب عليها.

ثم يقوم بعد ذلك بالنقر على أيقونة “التقديم في الكليات العسكرية” الخاصة بالطلاب من خريجي مرحلة الثانوية العامة.

يبدأ الطالب في كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه على البوابة ويجب أن يقوم بمراجعتها أكثر من مرة حتى يتأكد من صحتها.

وبعد عملية إدخال البيانات يبدأ في رفع كل الوثائق والصور والمستندات المطلوبة منه ومنها شهادته العلمية حتى يتم دعم بياناته وأنها صحيحة بدون أي غش.

يجب عليه أن يقوم بالموافقة على كل شروط ومعايير المنصة ثم ينقر على أيقونة “تأكيد الطلب” وينتظر حتى يتم مراجعة طلبه وفي حالة قبول الطلب يتم إرسال رسالة له أو التواصل معه بشأن قبوله وموعد التقديم والبدء.

شروط القبول في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي