نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على قرض بنك التسليف للزواج في السعودية ١٤٤٤ الشروط والخطوات في المقال التالي
التقديم على قرض بنك التسليف للزواج ، وضع بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط للحصول على قرض بنك التسليف للزواج، حيث يتيح البنك لكافة الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص التقديم على القرض والاستفادة منه، وفيما يلي سوف نقدم لكم أبرز الشروط وخطوات التقديم، لكي نسهل عليكم عملية التقديم للحصول على القرض كما يجب عليكم الاطلاع على الشروط قبل التقديم على القرض.
شروط بنك التسليف للزواج ١٤٤٤
إليكم الشروط التي نص عليها بنك التسليف للزواج للاستفادة من قرض الزواج وتتمثل الشروط في الآتي:
- أن يكون المتقدم للحصول على القرض لا يتجاوز عمره ٧٠ عامًا.
- يجب أن لا يتجاوز عمر الكفيل عن ٥٥ عامًا.
- أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يتجاوز ١٢.٥٠٠ ريال سعودي.
- يكون الزواج للمرة الأولى ويوجد استثناء في حالة إذا كانت الزوجة الأولى متوفية.
- أن تكون الزوجة سعودية الجنسية، وفي حالة كانت الزوجة غير سعودية فلابد من مواقفة الجهات المعنية.
- تقديم عقد زواج رسمي من المحكمة ولا يتجاوز العامين.
- في حالة تجاوز عمر المتقدم للحصول على القرض عمر ٥٥ عام فيكون هناك شرطين هو خفض قيمة التمويل طبقًا للمدة المتبقية لوصول المتقدم لعمر ٦٠ عام.
- أما عن الشرط الثاني ألا يتعدى القرض قيمة الحد الأدنى للإقراض ليتم تقديم له قرض بقيمة ٦٠ ألف ريال سعودي.
- وإذا كان المتقدم يتراوح عمره بين ٦٠ إلى ٦٥ عامًا فيكون الحد الأقصى لقيمة القرض ٣٠.٠٠٠ ريال سعودي.
- وإذا كان عمر المتقدم ما بين ٦٥ وحتى ٧٠ عامًا فيكون أقصى قيمة للقرض ١٨ ألف ريال سعودي.
خطوات التقديم لقرض بنك التسليف تمويل الزواج
للحصول على قرض بنك التسليف للزواج اتبع الخطوات الآتية:
- قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بـ بنك التسليف من خلال الرابط الخاص به.
- ثم قم بالدخول إلى الحساب الخاص بك من خلال الدخول الموحد برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ورمز التحقق.
- قم باختيار البرنامج التمويلي الذي ترغب في الاستفادة منه.
- قدم طلب للحصول على القرض من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم والحالة الاجتماعية بالإضافة إلى رقم الحساب البنكي وعدد أفراد العائلة.
- في حالة كان لديك سجل تجاري فيجب عليك توضيح ذلك في الطلب.
- حدد نوع القرض والهدف منه.
- سجل البيانات الخاصة بك بالكامل كالعنوان ورقم الهاتف وبيانات الزواج.
- إذا سبق لك حضور دورة تأهيل ما قبل الزواج يلزم ذكر ذلك.
- اضغط على الموافقة على التعهد ثم اضغط حفظ.
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