نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة الوظائف التعليمية رابط تسجيل دخول 1444 طريقة التقديم والشروط في المقال التالي

جدارة الوظائف التعليمية رابط تسجيل دخول 1444 إذا كنت أحد مواطني المملكة العربية السعودية وتبحث عن وظيفة نقدم لك رابط جدارة الوظائف التعليمية 1444هـ، حيث قامت بعض القطاعات السعودية الخاصة بالمجال التعليمي والإداري بالكشف عن وجود فرص شاغرة في بعض المناطق داخل السعودية، وحيث أن هناك فئة كبيرة من المواطنين وخاصة الشباب حديثي التخرج يبحثون عن العمل وتقوم منصة جدارة بتسهيل عملية البحث عن عمل وتقوم بنشر الوظائف الشاغرة في المناطق المختلفة في كل نواحي المملكة. رابط جدارة الوظائف التعليمية 1444هـ وكيفية التسجيل قم بالدخول المباشر على التسجيل في جدارة عبر الإنترنت.

عبر الإنترنت. بعد ذلك قم بعمل حساب على الموقع بالنقر على زر “تسجيل مستخدم جديد” واملأ كل البيانات المطلوبة منك.

تتمثل البيانات المطلوبة منك في رقم الهوية الوطنية الشخصية وكورد التحقق وكلمة سر مناسبة وقم بحفظها جيدًا.

أما في حالة أنه لديك حساب بالفعل على المنصة قم بتسجيل الدخول عليه مباشرة.

يتم نقلك بعد ذلك إلى صفحة منصة جدارة الرئيسية للوظائف الشاغرة قم بالنقر على خيار “أرغب في التقديم على وظائف جدارة “.

“. وبعد ذلك يتم نقلك إلى صفحة خاصة بعدد من الوظائف الشاغرة والوقت الذي يمكنك التقديم فيه والأكثر مناسبة لك.

قم بإدخال الوظائف التي ترغب في التقدم عليها بحسب درجتك العلمية ومؤهلك الدراسي ثم قم بالنقر على زر “إضافة”.

في حالة الانتهاء من تقديم الطلب قم بالنقر على أيقونة “حفظ البيانات” ثم قم بطباعتها حتى تدخل في حقل آخر خاصة بالمواعيد الخاصة بالحصول على النتيجة. شروط القبول في الوظائف التعليمية من جدارة يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم على الوظائف لا يقل عن 17 سنة.

يشترط أن يكون الشخص حاصلًا على نقاط عالية في منصة جدارة.

كما يشترط أن ينجح في كل الاختبارات الخاصة بالمقابلة الشخصية.

و أيضًا يشترط أن يجتاز المتقدم كل الاختبارات الخاصة بالقدرة المعرفية.

المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

و يجب أن يكون غير عاملًا في أي وظيفة من الوظائف الحكومية داخل المملكة العربية السعودية. عمر شويل - جدة جدارة الوظائف التعليمية رابط تسجيل دخول 1444 طريقة التقديم والشروط - ثقفني

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