نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على أمن المنشآت 1444 رجال ابشر للتوظيف jobs.sa الرابط والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُتاح التقديم على أمن المنشآت 1444 عبر ابشر للتوظيف بشكل مباشر خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في قوات أمن المنشآت اعتباراً من بداية الأسبوع الجاري، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن توفر عدداً من الوظائف العسكرية الشاغرة لدى قوات أمن المنشآت للتعيين على رتبتي جندي أول وجندي موسيقى.

علماً بأنه يتم تحديد الرتبة المناسبة للمتقدم على حسب المؤهل التعليمي والدورات التدريبية المعتمدة أو المؤهل الفني الحاصل عليه، وسيتم توضيح شروط القبول في وظائف أمن المنشآت للرجال، بالإضافة إلى توفير رابط تقديم أمن المنشآت الرسمي عبر منصة ابشر للتوظيف من خلال المقال.

التقديم على أمن المنشآت 1444

أعلنت قوات أمن المنشآت عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” عن توفر عدداً من الوظائف الشاغرة لديها، وخصصت هذه الوظائف المعلنة للرجال الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين على رتبة جندي موسيقى.

بينما أضافت ضرورة الحصول على دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة عام أو أكثر بعد شهادة الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهلاً أعلى في ذات التخصص للتعيين على رتبة جندي أول بقطاع قوات أمن المنشآت، وقد أكدت على استقبال طلبات التسجيل في أمن المنشآت عن طريق منصة ابشر توظيف التابعة لوزارة الداخلية.

كما حددت موعد فتح التسجيل في أمن المنشآت للرجال، حيث من المقرر أن تبدأ منصة أبشر توظيف في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بأمن المنشآت على الرتبة المناسبة خلال الفترة الموضحة بالتالي:

فتح باب التقديم على أمن المنشآت اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 1 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 30 يوليو 2022م.

إغلاق التسجيل في أمن المنشآت في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق لتاريخ 6 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 4 أغسطس 2022م.

رابط تقديم أمن المنشآت 1444

سيتم استقبال طلبات التقديم على أمن المنشآت عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري المختصة باستقبال طلبات التقديم على الوظائف العسكرية للقطاعات المستفيدة من خدمة الإعلانات الوظيفية عبر المنصة، ففور حلول الموعد المقرر لفتح التسجيل في قوات أمن المنشآت المشار إليه أعلاه، فسيتم تفعيل أيقونة ورابط التقديم، ويمكن الحصول على رابط أمن المنشآت تقديم من خلال التالي:

رابط تقديم قوات أمن المنشآت 1444 الرسمي (jobs.sa).

فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول – جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/66ZbY6CupH. pic.twitter.com/dEcKZ24Th0 — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/66ZbY6CupH. pic.twitter.com/dEcKZ24Th0 — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) July 28, 2022

شروط التسجيل في أمن المنشآت رجال

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب التقديم على أمن المنشآت رجال 1444، وقد تمثلت شروط أمن المنشآت في التالي:

تخصص الوظائف للمواطنين السعوديين أصلاً ومنشأً باستثناء من نشأ مع والديه خلال تأدية خدمة للدولة في خارجها. حسن السيرة والسلوك. ليس محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. عدم سبق التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. ألا يكون قد أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المركز أو المعاهد العسكرية لأي سبب. لا يكون المتقدم موظفاً بأي قطاع من القطاعات العامة الحكومية. عدم الزواج من غير مواطنة سعودية. تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية المعمول بها. توفر المؤهل التعليمي والفني المطلوبين، ومصادقته من جهة الاختصاص. اجتياز اختبارات القبول وإجراءاته، والمقابلة الشخصية عند المراجعة والمطابقة. يتم التقديم على أمن المنشآت 1444 من خلال منصة ابشر للتوظيف.

التخصصات المطلوبة في أمن المنشآت

تم إيضاح المؤهلات والتخصصات المطلوب توفرها لدى المتقدم للتسجيل في وظائف أمن المنشآت رجال 1444، حيث يجب للتقديم على رتبة جندي أول أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، إلى جانب حصوله على دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة عام أو أكثر بعد الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهلاً أعلى في ذات التخصص، ويمكن الإطلاع على التخصصات من خلال التالي:

ميكانيكا سيارات – فني لحام – تبريد وتكييف – كهرباء – فني مولدات – فني خراطة – دعم فني حاسب آلي – شبكات حاسب آلي – برمجيات حاسب آلي.

أما بالنسبة لرتبة جندي موسيقى، فيجب الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشكل عام دون تخصصات، وبعد أن تم فتح باب التسجيل في أمن المنشآت للرجال اليوم، فيجب على جميع المتقدمين تحري الدقة عند إدخال البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل المبدئي حتى لا يتم استبعاده، ويتاح التقديم على أمن المنشآت 1444 من خلال منصة ابشر توظيف.

التسجيل في أمن المنشآت 1444

بعد اتباع الرابط الرسمي المرفق، يمكن الدخول إلى الإعلان الوظيفي بمنصة أبشر للتوظيف، ومن ثم النزول لأسفل والنقر على رابط التقديم، كما يمكن الدخول مباشرةً للوظائف من خلال النقر على الوظائف المتاحة أعلى الصفحة، ومن ثم اختيار الرتبة المناسبة للمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم سواء جندي أول أو جندي موسيقى.

وبعد ذلك التأشير في مربع الموافقة على الشروط والقواعد الخاصة بالوظيفة بعد قراءتها، ثم النقر على تقديم الطلب، وسيتم التحويل إلى صفحة تعبئة البيانات الشخصية، قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي (الهوية – تاريخ الميلاد – تحديد الجنس – الحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب)، ثم النقر على موافق.

ومن ثم الذهاب إلى نموذج التسجيل المبدئي الذي يبدأ بصفحة المعلومات الشخصية كالهوية والطول والوزن وتاريخ إصدار البطاقة، والحالة الاجتماعية، وبيانات السكن، وحسابات التواصل الاجتماعي، ثم النقر على التالي وحفظ لاستكمال تعبئة المعلومات عند التقديم على أمن المنشآت 1444 رجال.