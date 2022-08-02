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عمر شويل - جدة نتيجة دراسة الأهلية MY.GOV.SA الخاصة بحساب المواطن التي انتظرها جميع المسجلين والمستفيدين من البرنامج في اليوم الأول من شهر أغسطس 2022، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على الأسئلة والاستفسارات التي تقدم بها المواطنين بالاتصال على رقم البرنامج الموحد وخدمة صوتك مسموع، وقامت بنشر الرد عليها عبر منصتها الرسمية الحكومية على تويتر.

استحقاق راتب أغسطس 2022

يقوم الذين قاموا بالتسجيل الجديد من اليوم السادس من يوليو 2022 وحتى السادس عشر من نفس الشهر، وأيضا الذين قاموا بتحديث بياناتهم بالبرنامج من المستفيدين منه من قبل، بالحصول على استحقاق راتب أغسطس بعد أن تقوم اللجان التي تراجع الطلبات حتى يوم 16 يوليو 2022 بالتأكد من كافة البيانات المسجلة وأيضا التأكد من الاستحقاق، ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية قبل موعد تسلم الراتب، مع إتاحة فترة مناسبة لتقديم الاعتراضات.

“ساعات” نتيجة دراسة الأهلية MY.GOV.SA استعلام حساب المواطن وقيمة الاستحقاق EseRVicEs.CA.Gov.SA

وجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد تم إيقاف التسجيلات الجديدة فيه منذ عام 2020، وكان قد تم إطلاقه من الأساس لمواجهة غلاء المعيشة وخاصة على الفئات أصحاب الدخل المنخفض وأصحاب المشروعات الصغيرة المعرضة للتدمير بسبب الإصلاحات الاقتصادية ورفع الدعم عن العديد من الخدمات، وبأمر ملكي قبل عيد الأضحى تم إتاحة وفتح باب التسجيل فيه من جديد لمدة ستة اشهر للمتضررين من غلاء المعيشة الحالية من أصحاب الدخل المحدود وعدد من فئات المجتمع التي لا تستطيع تحمل التقلبات المعيشية.

ما هو موعد الإعلان عن نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن (النظام الجديد – القديم)

توقع العديد من المستفيدين إعلان نتيجة أهلية البرنامج في اليوم الأول من أغسطس، إلا أن الوزارة أعلنت منذ يوم واحد أنها ما تزال تقوم بدراسة الطلبات الجديدة للتأكد من الاستحقاق، وأنها ستقوم بالإعلان عن نتيجة أهلية الاستحقاقات الجديدة وأهلية النظام القديم خلال وقت قريب، ربما في اليوم الثاني أو الثالث من أغسطس، ويتم فتح باب تقديم الاعتراضات والتي يتم الرد عليها قبل يوم صرف الراتب وهو العاشر من أغسطس.

هل إيقاف الخدمات يمنع من الاستفادة من حساب المواطن

وصل إلى خدمة المستفيدين في البرنامج الاجتماعي استفسار، حيث توجه أحد المواطنين بسؤال عن إمكانية الاستفادة من الذين تم إيقاف الخدمات عنهم من برنامج حساب المواطن، وأعلنت الوزارة الرد على حسابها الرسمي على تويتر وهو بأن إيقاف الخدمات لا يمنع من الاستفادة من راتب وخدمات حساب المواطن.

هل يمكن للزوجة الاستفادة من برنامج حساب المواطن

جاء في خدمة المستفيدين سؤال من أحد المواطنات قائلة:

إنها معلقة ولا تعيش مع والد الأبناء منذ ثلاث سنوات، وحاولت حذف اسمها من حساب زوجها بالبرنامج دون جدوى، مطالبة بحذف اسمها لأن والد الأبناء يستفيد بالدعم وهي مستأجرة لمسكن

وأكد البرنامج أنها إذا لم تقوم بإثبات الفئة التي تتبع لها للتسجيل كمستقل يتم احتسابها كفرد تابع للأسرة، وأعلن البرنامج إمكانية استفادة الزوجة من الحصول على الدعم من البرنامج في حالات خمسة:

أن تكون مهجورة، وتقوم بتقديم ما يثبت أنها تم هجرها.

تستفيدي المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

كما تسفيد زوجات المسجونين والتي تقدم ما يثبت ذلك.

ويتم أيضا استفادة العائلة الفاقدة الأهلية.

كما تستفيد الزوجة التي غاب عنها زوجها ويتم إثبات أن لا سبيل لديها للصرف.

كيفية الاستعلام عن نتيجة دراسة الأهلية MY.GOV.SA في حساب المواطن الجديد