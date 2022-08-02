نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدارس المسار المصري بالرياض وشروط الالتحاق بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مدارس المسار المصري بالرياض هي واحدة من خيارات متعددة يمكن للمصريين المغتربين بالسعودية إلحاق الأبناء بها، التعليم هو أحد أساسيات الحياة، وكل الآباء والأمهات يحلمون لأبنائهم بمستقبل أفضل، ومن أجل ذلك فإن التخطيط لدراستهم هو التفكير الذي يشغل الجميع، لذا فاختيار المدارس المناسبة يساعد على تحقيق تلك الغاية، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نقدم لكم أهم المعلومات عن مدارس المسار المصري في السعودية وكيفية الالتحاق بها، وما هي أفضل مدارس المسار بالرياض وأين تقع وما هي مميزات تلك المدارس.

ما هي مدارس المسار المصري بالسعودية

مدارس المسار المصري هي عبارة عن مدارس أهلية “نظام التعليم الخاص ” تابعة لوزارة التعليم السعودية، ولكنها تلتزم بتدريس المناهج المصرية وفقاً لتوصيات وتطوير وزارة التربية والتعليم المصرية، بنفس المقررات حيث يدرس الطالب نفس المواد كما لو كان في مدارس الحكومة المصرية أو المدارس الخاصة داخل مصر.

الكتب الخاصة بالمنهج التعليمية داخل مدارس المسار يتم الحصول عليها من قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم المصرية، وتخضع الدراسة لتعليمات وزارة التعليم السعودية وتضمن عدم التفرقة بين الطلاب وحصول كل طالب على حقه في توفير تعليم بلاده.

أفضل مدارس المسار المصري بالرياض

هناك مجموعة من مدارس الرياض الأعلى تقييماً وهي:

مدارس الحياة المضيئة العالمية، وبها قسم خاص للمسار المصري وتقع في حي العليا بالرياض.

مدارس التضامن الأهلية، حي عليشة شارع الإمام عبد العزيز بن سعود.

مدارس الرواد الأهلية للبنين وتقع في حي إشبيلية شارع بحر العرب.

مدارس المنهاج للبنات في حي الشفا طريق ابن تيمية.

شروط الالتحاق بمدارس المسار المصري في السعودية

لا توجد شروط معينة للمصريين الالتحاق بمدارس المسار المصري غير تخطي الطفل سن القبول بالمدارس، وتقديم شهادة الميلاد المصرية الإلكترونية، إذا كان الطالب محولاً من مدارس السفارة المصرية يشترط وجود بيان نجاح مفصل بدرجات العام السابق.

الاختبارات في مدارس المسار المصري

اختبارات النقل

تقوم المدرسة بوضع آلية امتحانات نصف العام الدراسي ونهاية العام الدراسي، وتشرف وزارة التعليم السعودية على موعد الامتحانات وتوزيعها.

اختبارات الشهادات الابتدائية والاعدادية

يتم وضع الاختبارات للطلاب من خلال وزارة التربية والتعليم المصرية، ويتم التنسيق بين وزارتي التعليم المصرية والسعودية للإشراف على الاختبارات.

اختبارات شهادة الثانوية العامة

يتم التحضير لها منذ شهر فبراير، حيث يتقدم الطلاب بالتسجيل في المركز الثقافي المصري بالرياض، وتتم إجراء اختبارات الطلاب في مصر وليس بالسعودية.

رسوم مصاريف مدارس المسار المصري بالسعودية

تختلف مصروفات المدارس المصرية من سنة إلى أخرى ولكن وفقاً لآخر التحديثات فإن المصروفات الدراسية تكون: