رواتب أمن المنشآت 2022-1444 جميع الرتب والدرجات “تعرف علي” قيمة البدلات والعلاوات الدورية

مع إجراء التغييرات في الرواتب الخاصة بالمعاش داخل المملكة العربية السعودية يتم التساؤل بكثرة في المواقع الإلكترونية عن رواتب قوات أمن المنشآت حيث تعمل الهيئة العسكرية والأمنية ومن أهمها وزارة الداخلية السعودية على إجراء التغييرات الخاصة بقوات الأمن العاملين في الأراضي السعودية، لذلك نوضح لكم بيان بالرواتب لقوات الأمن وفقا للعديد من الدرجات بعد أجراء التعديل الجديد لعام 2022-1444.

قيمة رواتب أمن المنشآت 2022

وفقا لدرجات العمل الخاصة بقوات أمن المنشآت داخل السعودية يتم تحديد جدول المرتبات والحد الأعلى، والأقل لهم على حسب كل درجة وذلك يتضح من خلال النقاط التالية:

درجة جندي يأتي راتبه ما بين 2800 إلى 4340 ريال سعودي .

درجة جندي أول يصل راتبه ما بين 2950 إلى 4700 ريال سعودي.

درجة العريف ويصل راتبه ما بين 3870 إلى 6390 ريال سعودي.

درجة رقيب ويصل راتبه ما بين 4570 إلى 7580 ريال سعودي.

درجة رقيب أول ويصل راتبه ما بين 5370 إلى 9010 ريال سعودي.

درجة رئيس رقباء يصل راتبه ما بين 6270 إلى 10610 ريال سعودي.

قيمة البدلات لأمن المنشآت

تختلف البدلات باختلاف الرتب، وذلك وفقًا للبيان الخاص برواتب قوات أمن المنشآت التي يتم تم تحديدها وفقا للدرجات الخاصة بهذه القوات، والتي تتمثل من خلال الآتي:

درجة بدل صنف يصل راتبه إلى 400 ريال سعودي.

بدل ميدان يصل راتبه إلى 450 ريال سعودي.

درجة بدل اعاشة يصل راتبه إلى 1000 ريال سعودي.

بدل الخطر يصل راتبه إلى 500 ريال .

قيمة بدل الإرهاب تصل إلى 805 ريال سعودي.

قيمة العلاوات الدورية لرتب الأمن

يتم الاستفادة بمبلغ زائد عن الراتب الخاص بقوات أمن المنشآت على اختلاف درجاتهم وتتمثل في الآتي: