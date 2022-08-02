أطلب تمويل شخصي سريع من بنك سلفة 5000 ريال بدون كفيل أو تحويل راتب

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي سريع من بنك سلفة 5000 ريال، في ظل غلاء المعيشة والأسعار و الضغوط الكثيرة التي يمر بها الوطن العربي و جميع الدول، يحرص بنك سلفة على تقديم التمويلات الميسرة و الفورية لمساعدة المواطنين السعوديين في أعباء الحياة وسد احتياجاتهم الشخصية، ليكن التمويل الشخصي والحصول على 5000 ريال سعودي بدون تحويل راتب أو كفيل، حيث يعد بنك سلفة من أهم البنوك السعودية الكبرى المتواجدة في المملكة العربية السعودية ويحرص البنك دائماً على تقديم الكثير من التمويلات الميسرة التي تساعد المواطنين لبدء مشاريع صغيرة جديدة تساعدهم تساندهم في أعباء الحياة، كما يتميز بنك سلفة بأن جميع تعاملاتها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وشروط التمويلات ميسرة وتتطابق مع كافة المواطنين.

طريقة الحصول على تمويل شخصى 5000 ريال من بنك سلفة

يقدم بنك سلفة السعودي العديد من التيسيرات و القروض التمويلية التي تساعد المواطنين في إنشاء المشروعات صغيرة للحد من ظهور البطالة ومن أهم تلك القروض تمويل الشخصي السريع، حيث يقدم العديد من التسهيلات و التمويلات الميسرة، لذلك يقدم البنك الكثير من التمويلات الميسرة التي تخدم جميع المواطنين من مختلف الفئات، كما يمكنك إلكتروني تقديم طلب الحصول على تمويل شخصى 5000 ريال سعودي من بنك سلفة، وخطوات التقديم هي:

أولاً قم بالدخول إلى بوابة سلفة الإلكترونية.

ثم قم بالنقر على أيقونة إنشاء حساب جديد من الصفحة الرئيسية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على تمويل شخصي.

بعد ذلك سيطلب منك إدخال البيانات المطلوبة ( الاسم، رقم الهاتف، رقم الهوية، البريد الإلكتروني وغيرهم من البيانات).

ثم قم بتحديد قيمة التمويل الشخصي التي تريد الحصول عليه.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل.

ثم قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم طلب التمويل.

تمويل شخصي سريع من بنك سلفة

في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من غلاء الأسعار يحرص بنك سلفة على تقديم تمويلات ميسرة وسريعة لمساعدة المواطنين في بدء مشاريع صغيرة أو وسد احتياجاتهم الشخصية اليومية، ومن أشهر تمويلات بنك سلفة هو التمويل الشخصي السريع الذي يبدأ من 5000 ريال سعودي، بأقل هامش ربح وأطول فترة سداد، فهذا التمويل يتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية.

شروط تمويل شخصي من بنك سلفة

لقد وضعت منصة سلفة بعض الشروط الميسرة لتقديم طلب التمويل الشخصي والشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 23 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أن يكون مده عمل المتقدم في القطاع الحكومي لا يقل عن 3 أشهر، وفي القطاع الخاص 6 أشهر.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي من بنك سلفة

يعد بنك سلفة من أهم وأكبر البنوك السعودية وهذا لأنها تسعى دائما على تقديم كافة وسائل التسهيل و التيسر على جميع المواطنين وهذا بغرض جذب العملاء إلى البنك ومساعدة المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة و البدء بمشاريع جديدة، لذلك يقدم البنك الكثير من التمويلات المختلفة ولكن يحرص البنك أن تكون هذه التمويلات بشروط ميسرة، لذلك هناك الكثير من المزايا التي تتميز بها تمويلات منصة سلفة وهي:

جميع التمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويلات فورية و سريعة.

اقل هامش ربح.

لا يشترط تحويل الراتب أو كفيل.

أطول فتره سداد التمويلات.

قيمة مبلغ التمويل الشخصي من سلفة

تعد منصة سلفة الإلكترونية من أهم وأكبر المنصات الإلكترونية التي تقدم تمويلات سريعة وفورية بشروط ميسرة وسهلة تتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية، كما لا يشترط تحويل الراتب أو كفيل، ويبلغ قيمة تمويل سلفة من 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي، ويحق للمواطن تحديد التمويل التي تريد الحصول عليه وفقا لشروط التمويل.

أهم البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة

تعد منصة سلفة من أهم المنصات التي تسعى دائما على تقديم التمويلات الفورية و الميسرة والسريعة بشروط بسيطة لجذب العملاء، ومن أهم البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة هم:

بنك السعودية للاستثمار. البنك الأهلي. بنك الرياض. البنك العربي. بنك البلاد. البنوك السعودي الفرنسي.

خطوات التسجيل في منصة سلفة الإلكترونية