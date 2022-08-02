هنـــأ برقم الهوية… نتائج الحرس الوطني 1443 أسماء المقبولين في الحرس الوطني للوظائف

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هنـــأ برقم الهوية… نتائج الحرس الوطني 1443 أسماء المقبولين في الحرس الوطني اعلنت وزارة الحرس الوطني رسميا خلال الأيام الأخيرة عن بداية طرح نتائج القبول في الحرس الوطني للوظائف التي قد تم الإعلان عنها من قبل الوزارة لجميع المواطنين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة، وفي هذا الاطار يتطلع عدد كبير من الأشخاص الى التعرف على تفاصيل القبول وأسماء المقبولين برقم الهوية الوطنية بناء على ما اعلنت عنه الوزارة من خطوات الكترونية لاستخراج النتائج، وذلك لما تمتلكه وزارة الحرس الوطني من أهمية كبيرة كونها من اهم الوزارات الموجودة في المملكة والتابعة الحكومة السعودية بشكل عام، وسوف نسرد من خلال هذه السطور خطوات الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني 1443 وأسماء المقبولين في المرض الوطني برقم الهوية.
الاستعلام عن أسماء المقبولين في الحرس الوطني 1443
صرحت وزارة الحرس الوطني السعودي أنه يمكن ان يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الحرس الوطني 1443، بسهولة الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- أولا من الضروري ان يتم الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني.
- ومن ثم يتم اختيار الدخول إلى الصفحة الرئيسية.
- يتم اختيار ايقونة تسجيل تسجيل الدخول.
- بعد ذلك يقوم المستخدم بتسجيل الخول من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
- ثم يتم اختيار الدخول إلى القائمة الرئيسية ومنها اختيار نتائج الحرس الوطني.
- يتم كتابة رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب بشكل صحيح والضغط لي بحث.
- سيتم عرض نتائج الاختبار بالكامل.
الأوراق المطلوبة لتقديم وزارة الحرس الوطني 1443
وقد تم تحديد بعض الأوراق والمستندات التي يجب توافرها لكي يتم القبول النهائي في وزارة الحرس الوطني 1443، والتي قد جاءت على النحو التالي.
- يجب ان يتم تقديم صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب مع إحضار الأصل.
- كما يتم تقديم عدد 3 صورة شخصية حديثة لمقدم الطلب.
- ويتم تقديم نسخة من شهادة الجامعة أو أي بيانات اعتماد أخرى بالإضافة إلى المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
- نسخة طبق الأصل من بيان الدرجات الأكاديمي.
- كما يشترط ان يتم إرسال السيرة الذاتية باللغة العربية كاملة وواضحة.
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