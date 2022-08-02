فيزا بريطانيا للسعوديين 2022 وطريقة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة البريطانية

يبحث العديد من المواطنين في المملكة عن معرفة كيفية التقديم على فيزا بريطانيا للسعوديين 2022، بسبب كافة العلاقات المتبادلة بين السعودية والمملكة المتحدة في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم وغيرها، لذلك من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم كافة الإجراءات اللازمة والشروط المطلوبة لاستخراج تلك الفيزا خلال السطور التالية.

فيزا بريطانيا للسعوديين 2022

قامت المملكة المتحدة بإصدار قرار إعفاء جميع المواطنين في السعودية من إجراء استخراج الفيزا واكتفيت بالحصول على إعفاء إلكتروني فقط لاغير، وبداية من شهر يونيو سيكون طلب التقديم على الفيزا عن طريق الإنترنت، لذلك يلزم عليك إتباع كافة الشروط التي سيتم ذكرها لك فيما يلي:

في البداية يلزم عليك إحضار جواز سفر.

يشترط أن يكون لديك عنوان إقامة في المملكة المتحدة.

بعد ذلك يتم تحديد جميع تفاصيل الرحلة وتشمل أوقات الذهاب والعودة وموعد الوصول.

يجب عليك التقديم لفترة ما بين ثلاثة أشهر إلى ٤٨ ساعة قبل السفر.

يلزم عليك إصدار فيزا (EVW) لك وضمن ذلك الأطفال.

كيفية التقديم للحصول على فيزا EVW

أولًا يجب عليك إدخال كافة البيانات الشخصية بشكل صحيح التابعة لجواز السفر الخاص بك.

ثانيًا يلزم عليك مراعاة أي علامة ترقيم مثل ترك مسافة، الوصلة، نقطة التوقف.

يجب أن تكون جميع إجراءات السفر صحيحة، لأن في حالة عدم كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة لم يسمح لك بالسفر.

فى حالة قيامك بتعديل في مسار الرحلة يجب عليك تغيير تفاصيل السفر على EVW الخاص بك أو إذا قررت تغيير أوقات السفر أو في حالة المغادرة ستحتاج إلى رقم EVw الخاص بك وتاريخ الميلاد.

خطوات الحصول على إعفاء إلكتروني

في البداية يلزم عليك إرسال طلب علي الرابط الخاص فيزا بريطانيا الالكترونية .

بعد ذلك قم بسداد قيمة الرسوم ٣٠ جنيه إسترليني أي ما يعادل حوالي ١٣٨ ريال سعودي تقريبًا.

يتم انتظار البريد الإلكتروني الخاص بقرار الإعفاء من التأشيرة ويستغرق حوالي ٢٤ ساعة تقريبًا.

وفي ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وشرح كيفية استخراج فيزا بريطانيا للسعوديين 2022 عن طريق الإنترنت، وأيضًا تم إيضاح كافة الشروط المطلوبة وجميع الإجراءات اللازمة حتى يمكنك الحصول عليها بكل سهولة في أقل وقت ممكن