نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان المطور استعلام وما هي شروط الاستحقاق والأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت وزارة الموارد البشرية خدمة لجميع مواطني المملكة الذين قاموا برفع طلباتهم للتسجيل في الضمان المطور استعلام عن أهلية الشخص في الحصول على معاش الضمان الإجتماعي، وذلك بأكثر من طريقة إلكترونية بتطبيق عدة خطوات سنوضحها لكم من من خلال سطور مقالنا، فقط بإستخدام رقم الهوية الخاص بمقدم الطلب أو رقم الطلب نفسه، كما سنشرح لكم شروط الإستحقاق.

الضمان المطور استعلام

يمكن للمواطن معرفة نتيجة الطلب الذي قدمه بالاستحقاق أو عدم الأهلية لذلك من خلال عدة طرق أبسطها الطريقة التالية:

أدخل مباشرة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سجل الدخول باستخدام اسمك، كلمة المرور وكود التحقق الخاص بك.

بعد الضغط على اختيار الضمان المطور ستظهر لك قائمة تحتوي على عدة خدمات، اختر خدمة استعلام.

سجل بيانات الشخص المراد تقديم الطلب له وفق الخانات المخصصة لها.

قم بمراجعة ما أدخلته من معلومات، وتأكد من كتابة الاسم ورقم الهوية وفق ما ورد في بطاقة الهوية، ثم راجع رقم الطلب الذي رفعته مسبقًا.

اذهب على أيقونة استعلام، وفي غضون دقائق ستظهر لك كافة المعلومات حول الطلب، وهل تم قبوله أم لا.

شروط الاستحقاق في الضمان المطور

قامت المملكة العربية السعودية بفرض شروط يجب تواجدها في الشخص مقدم الطلب عند الرغبة في الحصول على معاش الضمان، وذلك من أجل الحفاظ على حق المواطنين المستحقين لدعم الضمان، وجاءت الشروط كالآتي:

يمتلك مقدم الطلب الجنسية السعودية.

إقامة مقدم الطلب الدائمة في أحد مدن المملكة.

ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب عن ما وضعته الوزارة كحد أدنى لمعاش الضمان.

ألا يكون لمقدم الطلب اشتراك مسبق في أحد مؤسسات التأمينات.

تقديم كافة المستندات الموثقة المطلوب رفعها مع الطلب.

الإلتزام بشروط صرف مبلغ الضمان كما أقرته الوزارة.

من خلال مقال الضمان المطور استعلام بطريقة بسيطة فقط تتبع الخطوات التي شرحناها لك وسوف تحصل على ما تريد من تفاصيل بشأن طلبك، كما يمكنك التعرف على شروط إستحقاق معاش الضمان الإجتماعي المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.