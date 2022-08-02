شروط الدعم السكني وطريقة التسجيل عبر بوابة sakani.sa

لاحظت الحكومة السعودية بأن هناك فئات معينة من المواطنين لا يستطيعون الحصول على وحدات سكنية، وعلى هذا الأساس تم تقديم دعم مادي لهم بشكل يحق لكل مواطن وحدة سكنية خاصة به، وبناء على ذلك سنقوم بإيضاح أهم شروط الدعم السكني الجديدة وطريقة التقديم إلكترونيًا إليه.

شروط الدعم السكني

وضعت الحكومة السعودية عددًا من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم حتى يتم قبول تسجيله في الدعم السكني، وإليكم أبرز تلك الشروط بالصورة الآتية:

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم السكني بحد أقصى يقدر بحوالي 5 سنوات.

كما يجب ألا يكون هناك سجل عقاري باسم المتقدم في آخر خمس سنوات.

ولا بد أن يقدر الحد الأدنى لعمر المتقدم بحوالي 25 سنة.

كيفية التسجيل في الدعم السكني

أتاحت وزارة الإسكان السعودية خدمة إلكترونية تسهل على المتقدمين التسجيل في الدعم السكني، وإليكم طريقة التسجيل في الدعم السكني بالشكل الآتي:

في البداية يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة سكني عبر الإنترنت، وذلك عن طريق رابط موقع سكني.

وبعد ذلك نقوم بالذهاب على أيقونة القائمة الرئيسية المتواجدة بالصفحة مباشرة.

ومن بعدها نقوم بالضغط على أيقونة التسجيل في منصة سكني، وذلك من خلال

إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم وعدد من البيانات التي تطلب منه بالصفحة.

وسيتم إدخال كود التحقق المرسل إلى رقم الهاتف الخاص بالمتقدم الذي قام بالتسجيل من خلاله.

ثم يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

وبعد ذلك يقوم بالذهاب على أيقونة أنك ليس روبوت، ومن ثم يتحصل المتقدم على كلمة المرور الخاصة من خلال منصة أبشر، وبذلك سيتم التقديم إلى الدعم السكني بعد المراجعة من صحة البيانات.

ولكي يتم تقديم أي استفسار بخصوص الدعم السكني، فعلى كل متقدم أن يتواصل مع هذا الرقم: 199090.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل التي تدور حول شروط الدعن السكني التي وضعتها الحكومة السعودية بهدف تقديم الوحدات السكنية للفئات الأكثر احتياجًا لذلك الدعم، كما سردنا طريقة التسجيل إلكترونيًا داخل خدمة الدعم السكني.