خطوات استعلام مخالفات المرور أبشر 1444 برقم الهوية وخطوات السداد

تعمل الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية على تقديم خدمة استعلام مخالفات المرور أبشر عن طريق الإنترنت، حيث يمكن وفقا إلى هذه الخدمة التي تعد ضمن الخدمات إلكترونية المتعددة للإدارة على تمكين المستعلم من معرفة تفاصيل ما يطرا عليه من مخالفات، وذلك من خلال الموقع الالكتروني ودون الحاجة إلى الذهاب إلى فرع الإدارة التابع لها المركبة، كما يمكن أيضا في هذا الصدد تسديد مبالغ المخالفات أيضا عبر الإنترنت.

استعلام مخالفات المرور أبشر

أتاحت وزارة الداخلية السعودية خدمة التمكين من استعلام مخالفات المرور أبشر، حيث يمكن للمستعلم الدخول إلى الصفحة الرسمية للوزارة، أو التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية، وذلك من اجل الاستعلام والذي يكون عن طريق إدخال البيانات اللازمة من رقم الهوية الوطنية، ورقم المخالفة المراد الاستعلام عنها، فضلا عن كتابة كافة المعلومات الخاصة بالمركبة من رقم اللوحة، واسم مالكها، وما إلى ذلك من بيانات مطلوبة.

استعلام عن المخالفات برقم الهوية فقط

خطوات استعلام مخالفات المرور أبشر

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.

واختيار الاستعلام عن المخالفات المروية

يحولك إلى صفحة منصة أبشر الرسمية.

ومنها تقوم باختيار أيقونة خدمات الأفراد من الصفحة الرئيسية للمنصة.

تسجيل الدخول بالمنصة عن طريق كتابة كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة الرقم المرئي كما هو والضغط على تسجيل الدخول.

الدخول في الاستعلامات واختيار طلب الاستعلام عن مخالفات المرور.

كتابة رقم الهوية والمعلومات المطلوبة ثم الضغط على استعلام.

تسديد المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكن سداد المخالفات المرورية عن طريق تطبيق الراجحي وبرقم الهوية وفقا للخطوات التالية

الدخول من الاندرويد أو الايفون إلى تطبيق بنك الراجحي.

الدخول في أيقونة المدفوعات ومنها إلى المدفوعات الحكومية.

قم الآن بالدخول إلى أيقونة المرور والتي تدخلك إلى استعلامات المرور.

قم بكتابة رقم الهوية مع الضغط على كلمة التالي من اجل إدخال كافة البيانات وإنهاء الخطوات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عن طريق الجوال

عن طريق الجوال يمكن للمستعلم الدخول عبر جوجل أو ابل ستور على تطبيق الراجحي من اجل التعرف على ماهية المخالفات وما يكون من مبالغ توجب السداد على المخالف، والقيام بالسداد الكامل لها وفقا إلى رقم الهوية الخاص به، كما يمكن أيضا بموجب الدخول في أي من محركات البحث الاستعلام عن هذه المخالفات برقم الرخصة أو رقم الهوية.