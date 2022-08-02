نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبار كفايات المعلمين 1444 ورسوم الاختبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اختبار كفايات المعلمين 1444، تقدم الهيئة العامة للتقويم والتدريب بالمملكة السُّعُودية اختبار كفاية المعلمين لعام 1444 ويحصل المعلم على الرخصة المهنية مقابل اجتياز هذا الاختبار، حيث تجعل هذه الرخصة حاملها يستطيع العمل في مهنة التدريس بالمدارس الحكومية والخاصة بالإضافة إلى الأهلية في المملكة وفقاً لإجراءات معينة ولفترات زمنية محددة، وفيما يلي عرض لأهم المعلومات والتفاصيل عن موعد اختبار الرخصة المهنية بالمملكة.

موعد اختبار كفايات المعلمين 1444

يتساءل العديد من معلمي المملكة العربية السُّعُودية عن موعد اختبار كفاية المعلمين 1444 عن الموعد المحدد لإجراء الاختبار، حيث

تم الإفصاح عن بعض المعلومات حول الاختبار وفقاً لأحدث التدريبات التي تجرى عبر بوابة كفايات المعلمين الجديد، ويجري الاختبار ورقي وبوقت معين وفقاً لمواعيد محددة من قبل الهيئة للحصول على رخصة ممارسة مهنة التدريب بالسعودية، ويعد اختبار الرخص المهنية أحد الشروط الرئيسية للحصول على الرخصة المهنية.

التسجيل في اختبار كفايات معلمي القطاع الخاص: من 15 حتى 17 ديسمبر 2022م.

التسجيل في اختبار كفايات معلمي القطاع العام: من 18 حتى 24 ديسمبر 2022م.

يبدأ آخر موعد للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية من 28 ديسمبر وينتهي يوم 24 فبراير 2023م.

مدة اختبار كفايات المعلمين

تحددت مدة اختبار كفايات المعلمين وفقاً لقسيمة العام والتخصصي على النحو التالي:

تم تحديد مدة اختبار كفايات المعلمين العام التربوي نصف ساعة.

تحدد مدة اختبار كفايات المعلمين التخصصي نصف ساعة.

يستغرق الاختبار الكلي لكفاية المعلمين مدة تلت ساعاتويوجد بينهما استراحة بين الاختبارين العام و والاختبار التخصصي.

رسوم اختبار كفايات المعلمين 1444

يعد السؤال عن المقابل المادي ورسوم اجتياز اختبارات كفايات المعلمين من أكثر الأسئلة تكراراً، لذلك تم تحديد المقابل المادي لاجتياز الاختبار على النحو التالي:

يقدر المقابل المادي للاختبار العام 100 ريال سعودي.

يقدر المقابل المادي الاختبار التخصصي 100 ريال سعودي.

يدفع للتسجيل المبكر 100 ريال سعودي و150 للتسجيل المتأخر.

الرَقم الموحد كفايات المعلمين

يمكن الاستعلام عن موعد اختبار كفايات المعلمين 1444 عن طريق الرَقم الموحد: 0920033555 وهكذا يمكن للمتقدم الاستعلام عن مواعيد التقديم ونتيجة القبول ومدة صَلاحِيَة الرخصة المهنية للاختبار.

ختاماً: نكون قد وصلنا في نهاية مقالنا إلى عرض أهم التفاصيل والمعلومات المتعلقة بموعد اختبار كفايات المعلمين 1444 الذي يشغل بال العديد من معلمي القطاع العام والخاص، كما استعرضنا أيضاً مدة الاختبار والرقم الموحد للاستعلام والمخصص من قبل هيئة التقويم والتعليم والتدريب بالمملكة.