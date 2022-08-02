نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة غرامة العمرة بدون تصريح 1444 في المقال التالي
قيمة غرامة العمرة بدون تصريح 1444، مع كثرة الراغبين في أداء العمرة في شهر رمضان المبارك، يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين والأجانب في المملكة عن عقوبات العمرة دون إذن، وهذا ما تسعى السعودية دائما لتحقيقه، حيث نسعى جاهدين لتحقيق شعار الحجاج الآمن والأمان وراحة البال والأمان لجميع حجاج العمرة وبالتالي تم تحديد العقوبات والغرامات على جميع المخالفين، عبر موقع ثقفني سنوضح ذلك بالتفصيل، فابقوا معنا.
قيمة غرامة العمرة بدون تصريح 1444
أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا رسميًا بشأن السيطرة على معدات العمرة، وفي هذا الصدد، تبلغ غرامة أداء العمرة دون إذن 10 آلاف ريال سعودي لكل مواطن.
بالإضافة إلى ذلك، تبلغ تكلفة تصاريح أداء الفريضة 1000 ريال سعودي، كما تم التأكيد على وجود أفراد الأمن في جميع الطرق لكشف المتسللين.
خطوات الحصول على تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا
يمكنك بسهولة الحصول على تصريح لأداة العمرة ودخول المسجد الحرام من خلال تطبيق اعتمرنا باستخدام رقم الهوية أو رقم جواز السفر، لكي تفعل هذا، اتبع هذه الخطوات:
- في البداية، قم بتنزيل تطبيق اعتمرنا على هاتفك المحمول.
- بعد ذلك، قم بتثبيت التطبيق وتسجيل الدخول إلى التطبيق.
- ثم قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق وانقر فوق تسجيل جديد.
- بعد ذلك، ستحتاج إلى التحقق مما إذا كنت مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية.
- في الخطوة التالية، قم بتسجيل المعلومات اللازمة (الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف المحمول، كلمة المرور).
- تأكد من إدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
- في الخطوة التالية، قم بالضغط فوق قرأت ووافقت على جميع الشروط والأحكام المذكورة أعلاه.
- يتم إرسال رمز التحقق على الفور إلى جهازك المحمول.
- أدخل رمز التحقق في الحقل المقدم.
- ثم اضغط على أيقونة الإذن الخاصة بأداة العمرة.
- حدد ما إذا كان لديك رفيق.
- ثم املأ بطاقة الهوية أو رقم جواز السفر.
- ثم أدخل تاريخ ميلادك وانقر على أيقونة الإضافة.
- سنرى قريبًا التاريخ المحدد الذي تم فيه وضع قانون العمرة.
- في النهاية، حدد التاريخ والموقع المناسبين لمجموعتك وانقر فوق متابعة.
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