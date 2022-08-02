قيمة غرامة العمرة بدون تصريح 1444، مع كثرة الراغبين في أداء العمرة في شهر رمضان المبارك، يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين والأجانب في المملكة عن عقوبات العمرة دون إذن، وهذا ما تسعى السعودية دائما لتحقيقه، حيث نسعى جاهدين لتحقيق شعار الحجاج الآمن والأمان وراحة البال والأمان لجميع حجاج العمرة وبالتالي تم تحديد العقوبات والغرامات على جميع المخالفين، عبر موقع ثقفني سنوضح ذلك بالتفصيل، فابقوا معنا.

قيمة غرامة العمرة بدون تصريح 1444

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا رسميًا بشأن السيطرة على معدات العمرة، وفي هذا الصدد، تبلغ غرامة أداء العمرة دون إذن 10 آلاف ريال سعودي لكل مواطن.

بالإضافة إلى ذلك، تبلغ تكلفة تصاريح أداء الفريضة 1000 ريال سعودي، كما تم التأكيد على وجود أفراد الأمن في جميع الطرق لكشف المتسللين.

خطوات الحصول على تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا

يمكنك بسهولة الحصول على تصريح لأداة العمرة ودخول المسجد الحرام من خلال تطبيق اعتمرنا باستخدام رقم الهوية أو رقم جواز السفر، لكي تفعل هذا، اتبع هذه الخطوات: