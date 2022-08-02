بحالة جيدة ومضمونة سيارات تويوتا مستعملة للبيع في السعودية

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سيارات تويوتا مستعملة للبيع في السعودية، السيارة تويوتا من أشهر السيارات داخل المملكة العربية السعودية والتى تتميز بهيكلها القوي وقوة تحملها بالإضافة إلى وجود العديد من المميزات والإضافات فيها فمعظم إصدرات السيارة تويوتا تحتوي على كامل وسائل الراحة والأمان بالإضافة إلى وجود نظام صوت متكامل وكاميرا خلفية وأنظمة الفرامل وبالإضافة إلى أسعارها رخيصة فلذلك تبقى السيارة تويوتا هي الإختيار الأول والأمثل للمواطنين السعوديين والمقيمين. للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2013 مستعملة للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2013 مستعملة بسعر 10000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متواجدة في مدينة الخرج في موقع الصناعية الجديدة قسم الحراج.

تأتي السيارة تويوتا كورولا بمواصفات إقليمية خليجية.

حالة الهيكل في السيارة تويوتا كورولا بحالة ممتازة بدون حوادث.

الدهان في السيارة تويوتا كورولا هو الدهان الأصلي.

نظام الدفع للسيارة تويوتا كورولا كاش أو أقساط.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل من 180000 إلى 189999 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

السيارة تويوتا كورولا متاحة بلون خارجي أبيض.

السيارة تويوتا كورولا بها فتحة سقف ومكيف.

سعر السيارة تويوتا كورولا شامل نقل الملكية وفحص وشحن.

كما يمكن الحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على الرقم 0535912575. للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 مستعملة للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 مستعملة بسعر 13000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متواجدة في مدينة جدة.

كما يمكن الحصول على السيارة تويوتا كورولا بالتقسيط يرجى دفع مقدم 2500 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

كما متوفر اللون الخارجي للسيارة تويوتا كورولا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

كما أن عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كورولا سجل 108000 كيلو متر.

كما أن السيارة تويوتا كورولا مزودة بمكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه.

كما أن السيارة بها وسادة هوائية جانبية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب.

السيارة تويوتا كورولا بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق وجنوط. كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على 0594341979 أو عن طريق الواتس آب على 00966594341979. للبيع سيارة تويوتا ياريس سنة الصنع 2007 مستعملة سيارة تويوتا ياريس سنة الصنع 2007 مستعملة بسعر 19000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة بحالة جيدة ومضمونة سيارات تويوتا مستعملة للبيع في السعودية - ثقفني

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