نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية| موعد صرف الضمان الإجتماعي المطور شهر محرم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الإجتماعي لشهر المحرم 1444، من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة، وهو من أكثر ما يزيد عنه البحث حالياً بين مستحقي الضمان بالمملكة، بإعتباره من أهم أوجه الدعم المادي الذي تقدمه المملكة لمواطنيها، لمساعدتهم على تخطي أزمة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، في إطار قيام الحكومة السعودية برفع الدعم تدريجياً عن معظم الخدمات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وهو ما تسبب في ضيق الحال على الكثير من الأسر الفقيرة والمتوسطة الحال، ولذا كان لابد من مد يد العون لهم لمساعدتهم على العيش بصورة كريمة.

موعد صرف الضمان الإجتماعي محرم 1444

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، أنه كان قد تم توحيد موعد صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور الجديد 1444، ليكون في الأول من كل شهر ميلادي، وعليه فإنه من المقرر أن يتم صرف معاش الضمان الخاص بشهر المحرم، في يوم الأثنين الأول من أغسطس 2022، والذي يوافق يوم 3 محرم 1444 هـ.

جاء ذلك في إطار رد وزارة الموارد على استفسارات جاءت إليها بخصوص موعد صرف معاش الضمان للمستفيدين الأصليين والتابعين، بينما يواصل حساب الموارد على موقع تويتر الرد عل استفسارات مستفيدي الضمان لتقديم الدعم لهم بشكل فوري وعاجل.

التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، المواعيد المقررة للتسجيل في معاش الضمان الإجتماعي المطور، حيث من المقرر أن يتم تمديد موعد الإشتراك حتى الثلاثون من أكتوبر 2022 والذي يوافق 5/4/1444هـ ، وذلك للمسجلين في برنامج الضمان الإجتماعي السابق، مع العلم أن معاش الضمان يصرف للمستفيدين السابقين دون توقف أو نقصان، في حالة اثبات الحاجة لصرف الضمان خلال المدة الحالية أو بعد الإنتقال للنظام المطور.

ويمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

الضغط على إنشاء حساب جديد.

الضغط على الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة معاش الضمان الإجتماعي.

ادخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

يتولى الموقع الرد عل الطلب برسالة إما بالقبول أو الرفض مع توضيح السبب.

شروط الحصول على معاش الضمان الإجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للإستفادة من معاش الضمان المطور، والتي هي كالتالي:-

الجنسية السعودية والإقامة بشكل دائم داخل المملكة، ويتستثنى من هذا الشرط كلا من (الغير سعودية المتزوجة من سعودي – الأرامل والمطلقات الغير سعوديات ولديهم أبناء سعوديين – أبناء المطلقات والأرامل من زوج غير سعودي – الأيتام وذوي الحاجات ومن لديهم بطاقة تنقل).

أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأدنى للمعاش، والذي هو 1100 ريال للعائل و550 ريال لكل فرد تابع.

عدم تواجد المستفيد في إحدى دور الإيواء أو السجون التي ترعاها المملكة.

حضور برامج التدريب والتأهيل التي تقدمها الوزارة للمستفيدين.

عدم تملك أصول بقيم عالية.

الإستعلام عن رقم الضمان الإجتماعي

يمكن الإستعلام عن رقم المستفيد في برنامج الضمان الإجتماعي المطور، من خلال تسجيل الدخول برقم المعرف الخاص بالمستفيد وكلمة المرور، ومن ثم القيام بإدخال رقم المعاش التأميني والضغط على حالة الخدمة المراد الإستعلام عنها، لتظهر لك بعد لحظات البيانات الخاصة بك والتي من بينها رقم الضمان.

وتوفر وزارة الموارد البشرية رقم الخط الساخن (19911)، والذي يمكن من خلاله الحصول على كافة المعلومات والإستفسارات المطلوبة، للذين يواجهون صعوبات في التسجيل عبر الموقع.

تحديث بيانات الضمان الإجتماعي المطور

يمكن للمستفيدين من برنامج الضمان الإجتماعي المطور، القيام بتحديث بياناتهم من أجل استمرار الإستفادة من برامج الدعم المادي بالضمان الإجتماعي، ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة الوصول الوطنية وتسجيل الدخول بإسم المستخدم وكلمة المرور.

ادخال البيانات الشخصية المطلوبة والمبينة بالحقول.

تحديد نوع البريد والمنطقة والحي والمدينة.

ادخال رقم الهاتف الجوال ثم الضغط على التالي.

ادخال البيانات المصرفية ورقم الـ IBAN.

يتم تأكيد التسجيل من خلال الرقم الذي يتم ارساله على رقم الهاتف المدخل للتحقق من البيانات.

يتم بعدها التأكد من اكتمال التحديث بوصول رسالة الى الهاتف.

أسباب تأخر دراسة الأهلية لمستفيدي الضمان الإجتماعي

لاحظ العديد من المتقدمين للإستفادة من برامج الضمان الإجتماعي المطور بالمملكة، وجود تأخير في دراسة الأهلية الخاصة بالمستفيدين، وبدورها أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الأسباب التي أدت إلى تأخر دراسة الأهلية لدى المستفيدين القدامي من الضمان الإجتماعي، وذلك لكون الدراسة تتطلب التواصل مع العديد من الجهات الأخرى المعنية، فضلاً عن عمل الوزارة على تقليص تلك المدة خلال المرحلة المقبلة.