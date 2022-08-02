نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات مكتبة جرير بالسعودية على الجوالات في المقال التالي

مكتبة جرير, تتخصص في بيع كافة الأجهزة الإلكترونية بكل الماركات المتواجدة بالسوق ولاكن تتميز عن غيرها بأسعارها التنافسية وعروضها المستمرة دائماً بالإضافة إلى ضمان جودة الأجهزة، فمتاح بها الأجهزة الإلكترونية كالجوالات و اللابتوب وكل ما يحتاج إليه من أدوات مكتبية ودائما ما تعمل مكتبة جرير على توفير كافة التخفيضات والعروض في جميع نوافذ البيع التابعة لها في جميع أنحاء المملكة للتسهيل على العملاء الحصول على مستلزماتهم والاستفادة من العروض. عروض مكتبة الجرير على الجوالات يوجد هاتف أبل أيفون 11 بسعة تخزين 128 جيجا بايت lte 4 جي أبل إيه 13 بايونيك متوفر باللون الأسود بسعر 2299 ريال سعودي بدلاً من 3299 ريال سعودي.

متوفر هاتف سامسونج جالكسي إس 22 ألترا بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأخضر بسعر 4899 ريال سعودي بدلاً من 5299 ريال سعودي.

متاح هاتف سامسونج جالكسي إيه 73 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي كوالكوم سناب دراغون 778 جي متوفر باللون الرمادي بسعر 1799 ريال سعودي بعد أن كان بسعر 1899 ريال سعودي. خصم على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأخضر بسعر 5799 ريال سعودي حيث كان قبل العرض ب 6799 ريال سعودي.

متواجد هاتف أبل أيفون 13 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 5 جي متاح بلون سماء الليل بسعر 3499 ريال سعودي بدلاً من 3799 ريال سعودي.

تخفيض هائل على هاتف أبل أيفون 13 برو بسعة تخزين 128 جيجا بايت 5 جي متاح بلون أزرق سيريا بسعر 4199 ريال سعودي.

هاتف شاومي 12 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام 5 جي الجيل الأول كوالكوم سناب دراغون متاح بلون أزرق بسعر 3099 ريال سعودي بدلاً من 3599 ريال سعودي.

تخصص مكتبة جرير خصم على هاتف شاومي 11 تي برو بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام 5 جي كوالكوم سناب دراغون متاح بلون أزرق بسعر 2099 ريال سعودي بدلاً من 2699 ريال سعودي.

متوفر هاتف موتورولا موتو جي 51 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأزرق بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال سعودي. متاح هاتف موتورولا موتو جي 42 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام lte 4 جي كوالكوم سناب دراغون متاح بلون روز بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال سعودي.

هاتف تي سي إل SE 30 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام lte 4 جي ميدياتك هيليوجي متوفر بلون رمادي فلكي بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي.

خصم على هاتف تي سي إل 201 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 1 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأسود البركاني بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 259 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات مكتبة جرير بالسعودية على الجوالات - ثقفني

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