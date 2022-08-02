انت الان تتابع خبر "المركزي السعودي" يوافق على اندماج "ولاء للتأمين" و"ساب للتكافل" ..ما الشروط الخاضعة لهم؟؟والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وأضافت الشركتان في بيانين منفصلين لهما على "تداول"، أن نفاذ صفقة الاندماج لا يزال خاضعاً لعدد من الشروط الإضافية من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في كل من شركة "ولاء للتأمين" وشركة "ساب للتكافل" على إتمام صفقة الاندماج.

وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، وقعت شركة ولاء للتأمين التعاوني اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ساب للتكافل في فبراير الماضي، حيث تم الاتفاق على اندماج الشركتين من خلال تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم شركة ولاء بإصدار 0.6 سهم مقابل كل سهم مصدر في شركة ساب للتكافل "معامل المبادلة" لصالح المساهمين المستحقين في شركة ساب للتكافل.