نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هونداي مستعملة للبيع بالسعودية بحالة ممتازة وبسعر رخيص في المقال التالي

السيارات المستعملة والمدعومة في المملكة العربية السعودية توجد بكثرة في العديد من المناطق، مثل مدينة جدة، ومدينة الرياض، ومدينة تبوك، وأيضا توجد في المحافظات مثل محافظة الدمام وغيرها من المحافظات، وتوجد بأسعار رخيصة ورائعة لا مثيل لها، ولكن هناك العديد من الأشخاص لا يعرفون عنها شيئا، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم السيارات المستعملة في السعودية. سيارة هيونداي جراند سنتافي 2013 مستعملة للبيع سيارة هيونداي جراند سنتافي 2016 تتمتع بماكينتها التي تعمل بالبنزين، وباللون الأسود الغامق، وبطرازها الاتوماتيك، وتتميز أيضا بحساسات خلفية، وحساسات أمامية، ونظام توزيع لقوة الفرامل.

كما أنها تتميز بوجود مبدل أقراص بها، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ومشغل اسطوانات.

كما أنها تتميز هذه السيارة بزجاج فاميه، ونوافذ كهربائية خلفية، ونوافذ كهربائية أمامية، وريموت كنترول.

تتمتع هذه السيارة بمكيف وقواعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد، ومرايات كهرباء، وفتحة سقف، ومكيف، وباور، وراديو كاسيت.

كما أنها توجد سيارة هيونداي جراند سنتافي 2016 بمدينة الرياض.

كما الأميال المقطوعة لهذه السيارة 300,000 كم.

كما تعرض سيارة هيونداي جراند سنتافي 2016 للبيع بسعر 22,000 الف ريال سعودي.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على +966590103592. سيارة هيونداي سوناتا 2015 مستعملة للبيع سيارة هيونداي سوناتا 2015 تتمتع بلونها الأسود، وماكينة قوية تعمل بالبنزين، وبطرازها الاتوماتيك.

كما أن هذه السيارة تتميز بحالتها الجيدة من الخارج والداخل.

توجد سيارة هيونداي سوناتا 2015 في مدينة جدة.

كما عدد الأميال المقطوعة لهذه السيارة 80,000 كم.

كما تعرض سيارة هيونداي سوناتا 2015 البيع بسعر 16,000 الف ريال سعودي.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0590042580,+966590042580. للبيع سيارة هوندا أكورد 2010 مستعملة سيارة هوندا أكورد 2010 تتمتع بفتحة سقف، ومكيف رائع بحالة جيدة، وتتمتع أيضا بلونها الأبيض.

وتتميز السيارة بماكينتها التي تعمل بالبنزين، وناقل الحركة الاتوماتيك الخاص بها.

كما أن هذه السيارة خالية من أي صدمات أو خدوش.

كما توجد سيارة هوندا أكورد في مدينة تبوك.

كما عدد الأميال المقطوعة لهذه السيارة 30,000 كم.

تعرض سيارة هوندا أكورد 2010 للبيع بسعر 13,000 الف ريال سعودي.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0582434424,+966582434424. عمر شويل - جدة سيارات هونداي مستعملة للبيع بالسعودية بحالة ممتازة وبسعر رخيص - ثقفني

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