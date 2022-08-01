نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1444 الرسمي لخريجي الثانوية العامة عبر منصة أبشر توظيف 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1444، يتقصى الكثير من الحاصلين على الثانوية العامة عن نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية، حيث تم الإعلان من قبل الهيئة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية السعودية عن النتيجة الأولية للطلاب المتقدمين للتسجيل بكالوريوس العلوم الأمنية لدور 66 لكلية الملك فهد 1444، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم في الكلية.

رابط نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1444

أبشر نتائج القبول في الكلية الأمنية 1443.. الاستعلام عن نتائج القبول كلية الملك فهد الأمنية يذكر أن الحكومة في المملكة العربية السعودية تحاول توفير الكثير من فرص الوظائف في المجال الحكومي والعسكري الملائمة لشباب المقيمين في السعودية، وذلك للحد من عدد البطالة في البلاد، إذ يمكن لجميع الشباب المتقدمين للتسجيل في بكالوريوس العلوم الأمنية لجامعة الملك فهد 2022 أن يستعلموا عن نتائج القبول المبدئي من خلال منصة أبشر ليتم التحقق أن كان تم قبولهم في الكلية أم لا، ويمكن استعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1444 من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً يتم الدخول إلى رابط منصة أبشر للتوظيف jobs.sa .

. الدخول على القائمة الرئيسية واختيار نتائج القبول كلية الملك فهد الأمنية

إدخال رقم الهوية الخاص بالطالب المستعلم، وتاريخ الميلاد.

ثم حدد الجنس والحالة الاجتماعية.

إدخال رقم هوية الأب.

اختيار الوظيفة التي قدم عليها.

الضغط على عرض.

ليظهر حالة الطلب المقدم بالقبول أو الرفض.

منصة أبشر للتقديم الإلكتروني لكلية الملك فهد الأمنية

يمكن الولوج إلى منصة أبشر من خلال الضغط على الرابط الخاص بالمنصة لمعرفة نتيجة القبول، حيث يذكر أن الحكومة في المملكة العربية السعودية أصدرت منصة أبشر ليتم الإعلان عن طريقها عن الوظائف المتواجدة في القطاع الحكومي والعسكري، ولتمنح التسجيل فيها إلكترونيا لكافة المواطنين وذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 معتمدة على التقنيات الحديثة والمتطورة عوضاً عن الإجراءات الورقية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في كلية الملك فهد 1444

ينبغي على جميع المقبولين التسجيل في برنامج البكالوريوس للعلوم الأمنية، أتباع التعليمات الآتية:

إحضار هوية وطنية أصلية.

الحضور بالملابس الرياضية.

طباعة تاريخ المراجعة من منصة أبشر.

إحضار صورة من نتيجة اختبارات القدرات.

إحضار 2 صورة من مؤهل الثانوية العامة.

صورة لنتيجة امتحان كفاءة اللغة الإنجليزية.

صورة من نتيجة التحصيل الدراسي.

10 صور ملونة 6*4

وفي ختام المقال نكون قد وضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بكلية الملك فهد الأمنية في المملكة العربية السعودية، حيث بحث عنها الكثير من الشباب في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أننا جمعنا لكم أهم المتطلبات الأساسية للتقديم في الكلية.