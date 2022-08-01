متى يصرف تعويض ساند دفعة أغسطس 2022؟ المؤسسة العامة للتأمينات تجيب شروط صرف تعويض نظام ساند

متى يصرف تعويض ساند؟، يتسائل العديد من المواطنين حول آلية صرف تعويض ساند بالمملكة العربية السعودية، والتي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة السعودية، من أجل العمل على منح المواطنين السعوديين راتب شهري في حال أن تعطلوا عن العمل لأي سبب من الأسباب، حيث تم تحديد آلية الصرف للرجال، والنساء سوف نتعرف معًا على كافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بالموضوع من خلال مقالنا هذا.

متى يصرف تعويض ساند؟

يصرف تعويض نظام ساند في أول يوم من الشهر الميلادي، مع موعد نزول راتب ساند، حيث يكون الراتب لمدة سنة واحدة فقط، حيث يتم الصرف على النحو التالي:

في أول ثلاثة شهور يصرف الراتب بنسبة 60% من الراتب الذي تم تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية.

كما بعد أول ثلاثة أشهر يتم صرف نسبة الراتب نحو 50% من الراتب الذي تم تسجيله لدى التأمينات.

ثم يصرف راتب ساند لمدة سنة واحدة فقط، وتكون مواعيد الصرف في بداية كل شهر ميلادي.

أما إذا صادف بداية الشهر يوم الجمعة يتم صرف الراتب يوم الخميس.

كما في حالة إذا صادف أول الشهر الميلادي يوم السبت يصرف يوم الأحد.

شروط صرف تعويض نظام ساند

حرصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة السعودية على وضع بعض الشروط الخاصة بنظام صرف تعويض ساند، والتي يجب مراعاتها من قبل المواطنين من أجل الحصول على تعويض التعطل عن العمل، وهي كالتالي: