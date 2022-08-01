نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يصرف تعويض ساند دفعة أغسطس 2022؟ المؤسسة العامة للتأمينات تجيب شروط صرف تعويض نظام ساند في المقال التالي
متى يصرف تعويض ساند؟، يتسائل العديد من المواطنين حول آلية صرف تعويض ساند بالمملكة العربية السعودية، والتي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة السعودية، من أجل العمل على منح المواطنين السعوديين راتب شهري في حال أن تعطلوا عن العمل لأي سبب من الأسباب، حيث تم تحديد آلية الصرف للرجال، والنساء سوف نتعرف معًا على كافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بالموضوع من خلال مقالنا هذا.
متى يصرف تعويض ساند؟
يصرف تعويض نظام ساند في أول يوم من الشهر الميلادي، مع موعد نزول راتب ساند، حيث يكون الراتب لمدة سنة واحدة فقط، حيث يتم الصرف على النحو التالي:
- في أول ثلاثة شهور يصرف الراتب بنسبة 60% من الراتب الذي تم تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية.
- كما بعد أول ثلاثة أشهر يتم صرف نسبة الراتب نحو 50% من الراتب الذي تم تسجيله لدى التأمينات.
- ثم يصرف راتب ساند لمدة سنة واحدة فقط، وتكون مواعيد الصرف في بداية كل شهر ميلادي.
- أما إذا صادف بداية الشهر يوم الجمعة يتم صرف الراتب يوم الخميس.
- كما في حالة إذا صادف أول الشهر الميلادي يوم السبت يصرف يوم الأحد.
شروط صرف تعويض نظام ساند
حرصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة السعودية على وضع بعض الشروط الخاصة بنظام صرف تعويض ساند، والتي يجب مراعاتها من قبل المواطنين من أجل الحصول على تعويض التعطل عن العمل، وهي كالتالي:
- يشترط أن يكون المواطن المستفيد من نظام ساند سعودي الجنسية.
- كما يشترط إكمال المدة المطلوبة من أجل استحقاق التأمين.
- يجب ألا يكون قد تم فصل المواطن من العمل لأسباب خارجة عن إرادته.
- أيضًا أن يكون الشخص قادر على العمل.
- كما يشترط ألا يكون المواطن قد ترك العمل بإرادته.
- ألا يكون المواطن قد بلغ عمر 60 عام.
- كما يجب أن يكون المواطن باحث عن العمل، وأن يكون لديه سجل بوزارة الموارد البشرية.
- الالتزام بالحصول على جميع التدريبات التي تعمل الوزارة على منحها.
- مراعاة الالتزام بجميع التعليمات التي أعلن عنها من قبل الوزارة بصفة دورية.
- تقديم الطلب يجب أن يكون في خلال 90 يوم من تاريخ ترك العمل.
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